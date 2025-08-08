Booking.com, dat în judecată de peste 10.000 de hoteluri din Europa. Mărul discordiei: clauza „celui mai bun preț”

Platforma online Booking.com se confruntă cu o acțiune colectivă din partea a peste 10.000 de hoteluri europene, care susțin că mega-site-ul de rezervări pentru cazare și-a folosit puterea pentru a distorsiona piața în detrimentul lor pe o perioadă de 20 de ani, a relatat joi The Guardian.

Asociația Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor din Europa (Hotrec), care reprezintă industria din UE și a intentat acțiunea în justiție, a prelungit recent până la 29 august termenul limită pentru ca proprietarii de hoteluri să se alăture procesului, din cauza cererii mari.

Procesul, care se preconizează a fi unul dintre cele mai mari din sectorul hotelier european, este susținut și de 30 de asociații naționale de hoteluri, inclusiv cea din Marea Britanie.

„Peste 10.000 de hoteluri s-au alăturat deja inițiativei paneuropene pentru a solicita despăgubiri pentru pierderile financiare cauzate de utilizarea de către Booking.com a clauzelor ilegale privind paritatea «celui mai bun preț»”, a transmis Hotrec, într-un comunicat.

Asociația susține că angajamentul privind „cel mai bun preț” de pe Booking.com a fost obținut de la hoteluri sub o presiune enormă de a nu oferi camere la prețuri mai mici pe alte platforme, inclusiv pe propriile site-uri web.

Industria hotelieră susține că platforma cu sediul în Olanda a utilizat clauzele respective și pentru a împiedica clienții să facă ceea ce ea numește „rezervări gratuite”, adică utilizarea serviciilor sale pentru a găsi un hotel, pentru ca apoi să facă o rezervare directă la managementul locației, ocolind Booking.com.

„Înregistrările [pentru acțiunea în justiție] continuă să crească în mod constant, iar răspunsul de până acum demonstrează dorința puternică a industriei ospitalității de a se opune practicilor neloiale de pe piața digitală”, a afirmat Hotrec.

Litigiul, care, potrivit experților, va fi o luptă dificilă, solicită despăgubiri pentru perioada 2004-2024, când Booking.com a eliminat clauza privind cel mai bun preț pentru a se conforma Legii UE privind piețele digitale.

Hotrec a precizat că acțiunea colectivă în instanță, care va fi judecată la Amsterdam, urmează unei hotărâri a Curții Europene de Justiție (CEJ) din 2024, „care a constatat că clauzele de paritate ale Booking.com încalcă legislația UE în materie de concurență”.

„Hotelierii europeni suferă de mult timp din cauza condițiilor neloiale și a costurilor excesive. Acum este momentul să ne unim și să cerem despăgubiri”, a declarat președintele Hotrec, Alexandros Vassilikos, denunțând „practicile abuzive de pe piața digitală” din Europa.

Cum se apără platforma

Booking.com a calificat afirmațiile Hotrec și ale altor asociații hoteliere drept „incorecte și înșelătoare” într-un comunicat transmis publicației britanice prin e-mail, adăugând că nu a primit „o notificare oficială privind o acțiune colectivă”.

Platforma online a afirmat că hotărârea CJUE nu a constatat că clauzele „celui mai bun preț” ale Booking.com erau anticoncurențiale, ci „a afirmat pur și simplu că astfel de clauze intră în domeniul de aplicare al legislației UE în materie de concurență și că efectele lor trebuie evaluate de la caz la caz”.

Compania a făcut referire la o declarație a sa privind „angajamentul său față de concurența loială”, în care a susținut că „clauzele de paritate din trecut au servit la promovarea prețurilor competitive, mai degrabă decât să le restricționeze”.

De asemenea, platforma online a citat un sondaj în care 74 % dintre hotelieri au declarat că Booking.com le-a făcut afacerea mai profitabilă, mulți dintre ei raportând rate de ocupare mai ridicate și costuri mai mici de atragere a clienților. Cu toate acestea, alți reprezentanți ai sectorului au criticat practicile companiei, considerându-le neloiale.

„Pe măsură ce a câștigat controlul asupra pieței, Booking a putut să-și majoreze comisioanele și să exercite o presiune mult mai mare asupra marjelor (de profit ale) hotelierilor”, a declarat Véronique Siegel, președinta diviziei hoteliere a asociației franceze din sectorul ospitalității Umih, pentru postul public France Inter.

„Pentru o cameră pentru care clientul plătește 100 de euro (87 de lire sterline), dacă se scade comisionul Booking, hotelierul primește în cel mai bun caz 75 de euro, cu care trebuie să-și plătească angajații și să investească”, a susținut Siegel.

„Câștigătorul ia totul”

În ciuda fricțiunilor, Booking.com pare inevitabil pentru multe hoteluri, oferind o acoperire online și o vizibilitate greu de atins pentru unitățile mai mici și independente.

Un studiu realizat de Hotrec și Universitatea de Științe Aplicate și Arte din Elveția de Vest a constatat că Booking Holding, compania-mamă a site-ului, controla 71% din piața europeană în 2024, comparativ cu 68,4% în 2019.

Corporația este evaluată la 170 miliarde de dolari (127 miliarde de lire sterline), de trei ori mai mult decât Volkswagen.

Rupprecht Podszun, directorul institutului pentru dreptul concurenței de la Universitatea Heinrich Heine din Düsseldorf, a declarat că Booking.com este un exemplu clasic al modului în care o platformă digitală poate cuceri un întreg sector, creând o dinamică de tip „câștigătorul ia totul”.

El a afirmat că acțiunea în justiție va fi probabil îndelungată și va ridica problema spinoasă a modului în care pot fi cuantificate daunele.

„Judecătorii vor trebui să se pronunțe, iar apoi cazul va trece prin toate căile de atac – totul cu costuri enorme și cu toate trucurile disponibile în lege”, a declarat el pentru cotidianul german Süddeutsche Zeitung.

„Cazul reprezintă o revoltă a hotelurilor, care spun: «Nu puteți face ce vreți cu noi»”, a adăugat Rupprecht Podszun.