BOON, detergentul românesc cu parfum de succes: de la dermatită la idee de business

BOON s-a născut dintr-o nevoie stringentă a părinților cu copii cu piele sensibilă. Trei antreprenori români, Ștefan Niță, cu o experiență de 15 ani în domeniul aromelor și pasionat de chimie, Raluca Neculache, cu o experiență de peste 10 ani în ecommerce și Sorin Aurelian, antreprenor experimentat și-au unit forțele pentru a crea un detergent 100% românesc, testat la Institutul Hohenstein din Germania.

BOON este o marcă nouă pe piața detergenților din România, 100% românească. Care este povestea din spatele brandului?

Povestea BOON este una atipică pentru un business. Cum începi o afacere, în general? Cu un business plan, obiective, KPI etc. BOON s-a născut dintr-o nevoie personală. Doi dintre cei trei asociați BOON avem copii. Una dintre problemele cu care ne-am confruntat a fost să găsim pe piața românească un detergent puternic împotriva petelor, dar blând cu pielea sensibilă a copiilor noștri. Ai mei au dermatită, deci asta a complicat și mai mult lucrurile. Din păcate, deși am testat zeci de branduri, cu promisiuni care mai de care mai convingătoare, nu am reușit să găsim un detergent care să spele bine și să nu atace pielea. Așa că, mizând pe experiența mea în chimie și a celorlalți doi asociați, Raluca și Sorin, în antreprenoriat și customer experience, am decis să ne creăm propriul detergent. Unii ne-au spus că suntem nebuni, că nu avem cum să producem noi un detergent 100% românesc, dar la standarde internaționale. Dar, cei care ne cunoșteau cu adevărat încăpățânarea și perseverența, s-au uitat mai puțin sceptic și mai degrabă cu curiozitate și nerăbdare. Timp de câțiva ani, doar am testat formule, am calibrat diverși parametri, parfumuri, cantități, iar în septembrie anul acesta am lansat BOON pentru toți românii.

Formula concentrată BOON promite să spele o încărcătură completă cu doar 30ml comparativ cu 50ml pentru detergenții clasici. Care este secretul din spatele acestei eficiențe și cum vă asigurați că puterea de curățare nu este compromisă?

Unul dintre beneficiile BOON este eficiența: cu doar 30 de ml de detergent, speli o mașină cu capacitatea de 5 kg. Secretul constă în faptul că BOON este un detergent concentrat. De ce să facem risipă, când putem produce un detergent suficient de puternic, încât să spele cu 30 ml ceea ce alte branduri reușesc cu 50 ml? Pe lângă asta, știm că românii se confruntă cu lipsa spațiului de depozitare. Și noi avem aceeași problemă. Mai ales când ai copii și animale de companie, toate spațiile de depozitare sunt ocupate. Unde să mai pui și sacul de detergent de 10kg? Nu-l mai pui. Renunți la el și iei BOON la 1,5l, 3 l sau 5l, cu un flacon creat astfel încât să ocupe cât mai puțin loc și să ai spațiu pentru lucrurile care îți aduc bucurie ție sau familiei tale.

Românii sunt cunoscuți ca fiind extrem de sensibili la preț când vine vorba de produsele de uz casnic. Cum echilibrați costurile mai ridicate ale ingredientelor cu așteptările de preț ale consumatorilor români?

Și noi suntem sensibili la preț. Da, suntem dispuși să plătim pentru calitate, dar nu vom plăti niciodată doar pentru „imagine”. Așa că ne-am pus în pielea clientului nostru ideal și-am zis: hai să creăm un detergent suficient de BOON, la un preț corect, astfel încât orice român să poate obține rufe proaspete și plăcute la atingere, dar fără să cheltuie o avere. Ne adresăm în special acelor clienți care gândesc, la fel ca noi, în termeni de eficiență.

Pentru că folosim doar ingrediente de calitate din Uniunea Europeană și pentru că respectând toate standardele necesare, am investit destul de mult în linia de producție și îmbuteliere, am fi putut impune un preț peste medie. Am preferat însă să creăm un detergent accesibil pentru toate familiile de români, să nu se confrunte cu ce ne-am confruntat noi când căutam un detergent potrivit. Chiar dacă marja de profit este mai mică decât ce am putea obține în mod normal, e o decizie asumată. Iar clienții vor aprecia întotdeauna calitatea la un preț scăzut.

Parfumurile BOON Breeze și Bloom, de iasomie, lăcrămioare, mere verzi, par să mizeze pe nostalgia și legătura emoțională cu copilăria. Este aceasta o strategie deliberată pentru a concura cu promisiunile tehnice ale brandurilor mari?

Sincer, noi nu am gândit-o așa, însă, într-adevăr, asta am obținut: două sortimente de BOON – Breeze și Bloom – care amintesc de „acasă”. Noi am testat zeci de parfumuri și de combinații. Ne-am oprit la acestea două pentru că au fost cele care ne-au plăcut cel mai mult. Probabil că, undeva în mintea noastră, în subconștient, asta s-a întâmplat: ne-am atașat de parfumurile cunoscute, care ne dau un sentiment familiar, de siguranță. Poate unora le amintesc chiar de grădina bunicilor. Oricum ar fi, ne bucurăm de câte ori un client ne spune că-i plac parfumurile BOON și că e surprins de persistența acestora.

BOON promite că rufele rămân proaspete chiar și când sunt lăsate peste noapte în mașina de spălat – o problemă pe care mulți români o întâmpină. Cum funcționează această tehnologie și de ce nu au reușit giganții industriei să rezolve această problemă comună?

Da. Să fim serioși, tuturor ni s-a întâmplat cel puțin o dată în viață să uităm rufele în mașina de spălat și să ne amintim abia peste câteva ore. Știm cu toții cum miroseau. Ce făceam atunci? Le mai spălam o dată. Și speram să nu uităm din nou de ele… Cum clientul BOON este ocupat, are multe pe cap, treaba asta s-ar putea să li se întâmple mai des decât credem. Așa că am creat BOON și cu gândul la ei. Dacă ai uitat peste noapte rufele în mașină, le poți întinde sau băga la uscător, fără probleme. Vor mirosi la fel de proaspăt când se vor usca. Pe testate.

Hipermarketurile rămân locul preferat de români pentru cumpărături de produse de îngrijire personală sau a locuinței. Cum împăcați modelul de abonament direct cu necesitatea de a fi prezenti și în retail-ul tradițional pentru a atinge masa critică de clienți?

În ultimul, timp, piața de ecommerce din România câștigă din ce în ce mai mult teren. Poate nu la viteza cu care acest lucru se întâmplă pe piețele din afară, însă românii cumpără mult și online. În momentul de față BOON poate fi cumpărat din trei surse. De pe site-ul nostru, de pe eMAG și de pe Trendyol. Pe viitor, ne veți găsi cu siguranță și pe rafturile din supermarketuri.

Articol susținut de BOON