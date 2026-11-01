Botez cu liderii PSD la Timișoara: Grindeanu a fost naș, Ciolacu și Olguța Vasilescu pe lista de invitați. Al Bano a cântat la petrecere

La evenimentul desfășurat sâmbătă seară într-o locație de lux din Timișoara, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, și-a creștinat cel de-al treilea fiu.

Nașul copilului a fost președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, iar la petrecere de botez au participat mai mulți lideri social-democrați, potrivit Digi24.

Printre invitații de la evenimentul care a adunat sute de persoane s-au numărat fostul lider al partidului Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, precum și primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, alături de soțul ei, Claudiu Manda.

La eveniment au mai fost prezenți și Alexandru Rogobete, Florin Manole, Alexandru Rafila, dar și primari din județul Timiș, alături de alți reprezentanți ai conducerii partidului.

Atmosfera a fost întreținută de mai mulți artiști, invitatul special al serii fiind celebrul cântăreț italian Al Bano, care a susținut un moment muzical în fața sutelor de participanți, scrie Antena 3 CNN. Imagini cu liderii PSD la eveniment au fost publicate pe canalul de YouTube al postului.