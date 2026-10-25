Brâncuși, Brauner și Spoerri – români în mari galerii internaționale la Art Basel Paris

Artiștii români Constantin Brâncuși, Victor Brauner și Daniel Spoerri stau alături de Pablo Picasso, Paul Gauguin, Alberto Giacometti, Amedeo Modigliani, Andy Warhol și Edgar Degas în unul dintre cele mai mari târguri de artă din lume.

Art Basel Paris, ajuns la a cincea ediție, reunește mai mult de 200 de galerii din întreaga lume. Printre acestea, unele dintre cele mai influente, precum Pace Di Donna Schrader, Vallois și White Cube. La standurile lor se găsesc și câteva lucrări ale românilor Brâncuși, Brauner și Spoerri.

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