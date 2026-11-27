CPI România, una dintre cele mai mai companii de real-estate din România, abordează noile provocări din retail prin investiții în modernizarea marilor centre comerciale, diversificarea mixului de branduri și crearea de experiențe noi. Cel mai recent exemplu al acestei strategii este transformarea unei zone de aproximativ 20.000 mp din Sun Plaza, cel mai mare centru comercial din portofoliul CPI România și mallul dominant din sudul Capitalei, într-un hub vibrant de shopping, servicii, entertainment.

Investiția, concretizată în inaugurarea, pe 26 noiembrie, a unei zone comerciale complet remodelate, aduce 25 de magazine, dintre care 18 aparțin unor branduri prezente pentru prima dată la Sun Plaza. Alte șapte branduri din portofoliul existent beneficiază de spații extinse sau relocate, adaptate celor mai recente concepte de retail. Mai mult, 10 dintre brandurile din noul mix nu erau prezente până acum în sudul Bucureștiului, ceea ce sporește atractivitatea zonei și lărgește opțiunile de shopping pentru locuitorii din sudul Capitalei și din localitățile învecinate din județul Ilfov.

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Articol susținut de Sun Plaza