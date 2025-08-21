Brașovul a făcut un pas decisiv pentru construcția trenului metropolitan. Care sunt cele trei trasee propuse

După mai mulţi ani în care proiectul trenului metropolitan al orașului Brașov a întâmpinat dificultăţi, pe 20 august a fost semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Proiectul ar trebui să fie gata în 2029, iar trenurile vor ajunge și la Sfântu Gheorghe, Râșnov și la aeroportul de la Ghimbav, scrie publicația Bună Ziua Brașov.

Cele trei trasee

TM1 Halta Stupini – Punct de oprire (PO) N. Labiş (propus) – PO Tractorul (propus, Nod intermodal conectat la mai multe linii de tren metropolitan) – Gara Braşov; TM2 Codlea – PO Parc Industrial Ghimbav (propus) – PO Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav (propus) – Ghimbav – PO VGP – Gara Bartolomeu – PO Tractorul (propus) – PO Triaj (propus) – Hărman (posibil PO nou) – PO Parc Industrial Prejmer (propus) – Ilieni – Prejmer – Chichiş – Ozun – Gara Sfântu Gheorghe; TM3 Gara Zărneşti – General Traian Moşoiu – Halta Tohanu Vechi – Halta Romacril (Râşnov hc) – Gara Râşnov – Gara Cristian – PO Cristian Centru (propus) – PO Ina Schaeffler (propus) – PO Braşovia (propus) – Gara Bartolomeu – PO Tractorul (propus) – Gara Braşov – PO Zizin (propus) – PO Micşunica (propus) – Gara Dârste.

Contractul pentru Studiul de fezabilitate a fost semnat, etapele următoare constau în obţinerea banilor europeni, apoi în implementarea proiectului.

Primarul municipiului Braşov, George Scripcaru, a semnat cu preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, acordul de parteneriat pentru pregătirea şi implementarea proiectului.

Contractul de servicii a fost atribuit Asocierii TTL Planning (lider) – Metrans Engineering – Bomap Engineering, pentru valoarea de 6.213.750 lei plus TVA. Durata contractului este de 12 luni, din care 6 luni pentru elaborarea studiului de fezabilitate şi a celorlalte documentaţii necesare depunerii cererii pentru fondurilor europene nerambursabile. Finanţarea maximă ce poate fi solicitată pentru acest proiect se ridică la 238.000.000 euro, iar implementarea trebuie încheiată în anul 2029.



Prin acest proiect se propune introducerea unui transport feroviar în zona metropolitană (cele trei linii metropolitane) şi cea din vecinătatea acesteia, pe trei trasee feroviare. De asemenea, urmează să se realizeze şi o serie de investiţii în infrastructura feroviară, cea mai importantă dintre ele fiind legătura feroviară cu Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav.