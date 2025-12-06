Brățară electronică și dosar penal pentru o femeie care și-a agresat fostul soț în Hunedoara

Un bărbat de 48 de ani a sesizat Poliţia Municipiului Hunedoara după ce fosta lui soţie, o femeie de 47 de ani, s-ar fi prezentat la o şcoală din oraş, unde învaţă fiica lor minoră, o fetiţă de opt ani, şi ar fi provocat un scandal, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliției, bărbatul s-ar deplasat la unitatea de învăţământ pentru a-şi lua fiica.

În acel moment între el şi fosta soţie ar fi izbucnit un conflict verbal în timpul căruia femeia l-ar fi agresat fizic.

„Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva femeii de 47 de ani, căreia i-a fost montat şi un sistem electronic de supraveghere”, a transmis sâmbătă IPJ Hunedoara.

„În cauză a fost deschis un dosar penal pentru violenţă în familie, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetului competent”, au mai transmis polițiștii.