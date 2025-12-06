Sari direct la conținut
Actualitate

Brățară electronică și dosar penal pentru o femeie care și-a agresat fostul soț în Hunedoara

HotNews.ro
sistem electronic de monitorizare, Foto: IGPR
Sistem electronic de monitorizare, Foto: IGPR

Un bărbat de 48 de ani a sesizat Poliţia Municipiului Hunedoara după ce fosta lui soţie, o femeie de 47 de ani, s-ar fi prezentat la o şcoală din oraş, unde învaţă fiica lor minoră, o fetiţă de opt ani, şi ar fi provocat un scandal, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliției, bărbatul s-ar deplasat la unitatea de învăţământ pentru a-şi lua fiica.

În acel moment între el şi fosta soţie ar fi izbucnit un conflict verbal în timpul căruia femeia l-ar fi agresat fizic.

„Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva femeii de 47 de ani, căreia i-a fost montat şi un sistem electronic de supraveghere”, a transmis sâmbătă IPJ Hunedoara.

„În cauză a fost deschis un dosar penal pentru violenţă în familie, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetului competent”, au mai transmis polițiștii.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro