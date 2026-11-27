Camera de Comerț Britanico-Română (BRCC) organizează pe 2 decembrie 2026, începând cu ora 19:00, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, cea de-a patra ediție a BRCC Awards Gala, un eveniment dedicat recunoașterii performanțelor și inițiativelor remarcabile din comunitatea de afaceri româno-britanică. Gala va reuni lideri de business, antreprenori, diplomați și reprezentanți ai unor companii și organizații din diverse industrii, pentru a celebra realizările din 2025 și 2026 și pentru a încuraja noi oportunități de colaborare.

Desfășurată sub tema „New Beginnings for Businesses with Purpose”, ediția din acest an pune în prim-plan companiile și organizațiile care contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri prin inovație, sustenabilitate, responsabilitate socială și inițiative cu impact pozitiv în comunitate. Tema reflectă o perioadă de transformare și noi oportunități, în care performanța economică este completată de responsabilitate și de o viziune pe termen lung.

Înscrierile pentru participarea la BRCC Awards Gala 2026 sunt deschise pana marti 24 noiembrie, evenimentul adresându-se atât membrilor Camerei, cât și altor reprezentanți ai comunității de afaceri interesați de dezvoltarea relațiilor economice româno-britanice. Participarea se face prin completarea formularului de înscriere.

Evenimentul are loc în contextul unei traiectorii ascendente a relațiilor economice dintre România și Regatul Unit. Potrivit datelor publicate de guvernul britanic la 6 noiembrie 2026, valoarea schimburilor comerciale bilaterale a ajuns la 9,8 miliarde de lire sterline în cele 12 luni încheiate în iunie 2026, în creștere cu 3,5% față de perioada similară anterioară.

„Relațiile economice dintre România și Regatul Unit au o bază solidă, reflectată de valoarea schimburilor comerciale bilaterale, care se apropie de 10 miliarde de lire sterline. Dincolo de aceste cifre, dezvoltarea parteneriatului depinde de companiile, antreprenorii și organizațiile care investesc în inovație, sustenabilitate și proiecte cu impact pe termen lung. Prin BRCC Awards Gala ne dorim să recunoaștem aceste contribuții și să încurajăm noi oportunități de colaborare între cele două comunități de afaceri. Tema ediției din acest an reflectă tocmai această perspectivă: noi începuturi pentru afaceri care generează valoare și contribuie la dezvoltarea societății”, a declarat Robert Uzună, Președintele Consiliului Director al BRCC.

Camera de Comerț Britanico-Română este onorată de participarea la BRCC Gala a Excelenței Sale Giles Portman, Ambasadorul Regatului Unit în România și Președinte Onorific al BRCC, a cărui participare subliniază importanța consolidării relațiilor economice bilaterale și a dezvoltării unor noi conexiuni între comunitățile de afaceri din cele două țări.

În cadrul ceremoniei vor fi acordate premii pentru cinci categorii care reflectă diversitatea și contribuția comunității de business:

Small and Medium Enterprise of the Year – recunoaște performanța și contribuția întreprinderilor mici și mijlocii la dezvoltarea mediului de afaceri. Sustainability and Environment Award – evidențiază inițiativele dedicate sustenabilității și protecției mediului. NGO Initiative of the Year – premiază proiectele organizațiilor neguvernamentale care generează un impact pozitiv în comunitate. Business with Purpose (CSR) – recunoaște companiile care integrează responsabilitatea socială în activitatea și strategia lor. Best Innovation in Technology – celebrează soluțiile și inițiativele tehnologice inovatoare care contribuie la transformarea mediului de afaceri.

Câștigătorii vor fi desemnați de un juriu format din opt profesioniști cu experiență în business, diplomație economică, investiții, comunicare și management. Juriul este prezidat de Andreea Minuță, Executive Director of the Subscription Division, Regina Maria, și îi reunește pe Bo O’Shea, Head of the Economic Diplomacy Department, British Embassy in Bucharest; Paul Dudău, Public Affairs Director, EVRYO Power Group; Tomasz Modzelewski, GP Managing Director, CEE Equity Partners; Cătălina Rousseau, Founder & President, BDR Associates; Alina Constantin, Editor-in-Chief, Forbes România & Forbes Moldova; Sonia Nechifor, Managing Partner, CommON The Agency; și Cristina Guțu, ACCA Global Deputy President.

Partner Diamond: Concelex

Partner Gold: Asus, UpRomania

Partener Silver: FARMAVET Group

Partener Bronze: Regina Maria, TGS Romania

Partener susținător: Total Business Solutions

Partener: Piața 9

Partener Bere: Ursus Breweries

Partener Vin: Cotnari Casa de Vinuri

Partener Fashion: Adina Buzatu

Parteneri media: The Diplomat Bucharest, Business Review, Nine O’Clock

Despre Camera de Comerț Britanico-Română

Camera de Camera de Comerț Britanico-Română este principala organizație de afaceri care promovează comerțul bilateral și investițiile între Regatul Unit și România, facilitând schimburile comerciale prin dialog direct între companii.

Susținută de o rețea extinsă de membri corporativi și individuali, BRCC creează un mediu propice comerțului liber și oferă resursele, expertiza și sprijinul necesar pentru extinderea afacerilor. Camera ajută companiile britanice să valorifice oportunitățile din România și sprijină firmele românești să acceseze piața din Marea Britanie. Înființată în 1998, BRCC este o organizație independentă, deținută integral de membrii săi, cu birouri în Londra și București.

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