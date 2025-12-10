BREAKING Documentarul Recorder: Pentru prima oară în istoria sa, Curtea de Apel București anunță că organizează „o conferință extraordinară de presă” joi, după ce filmul a arătat cum s-au prescris cazurile prin schimbarea a patru-cinci judecători

În dosarul fostului primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, de pildă, procesul a fost lungit ani de zile, consecință a schimbării a patru completuri de judecată, a cărei componență a fost modificată de către conducerea Curții de Apel. În final, infracțiunile pentru care a fost judecat politicianul s-au prescris.

Curtea de Apel București a anunțat, miercuri seară, că va face „o conferinţă extraordinară de presă”, după documentarul Recorder despre starea justiției din România.

Șefii Curții de Apel vin prima oră în fața publicului într-un asemenea moment

Este pentru prima oară când conducerea Curții de Apel decide să vină în fața publicului, prin intermediul presei, într-un asemenea context. Anunțul a fost comunicat redacțiilor miercuri seara, în momentul în care documentarul Recorder era difuzat de TVR 1, iar pe YouTube el adunase 1,2 milioane de vizionări, în 24 de ore de la lansare.

Anunțul vine după ce în cursul zilei de miercuri Curtea l-a criticat pe Laurențiu Beșu, unul dintre judecătorii care au acceptat să depună mărturie în documentarul Recorder intitulat „Justiție Capturată”.

În film, mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, dar alții asumați, precum fostul șef DNA Crin Bologa, procurorul militar Liviu Lascu sau judecătoarea Andrea Chiș au descrie culisele sistemului de justiție.

Concret referitor la Curtea de Apel București, în documentar s-a arătat cum în mai multe cazuri, printre care cele ale lui Marian Venghelie, Cristian Burci și Puiu Popoviciu s-au schimbat în mod sistematic judecători, pentru a se prelungi dosarele sau corelat cu decizii de anulare a unor sentințe anterioare de condamnare.

Conferința Curții de Apel va fi organizată joi la prânz.

„Se va desfăşura o conferinţă extraordinară de presă având ca obiect prezentarea datelor factuale”

„În data de 11.12.2025, la ora 12, la sediul Curţii de Apel Bucureşti din Splaiul Independenţei, nr. 5, sector 4 Bucureşti se va desfăşura o conferinţă extraordinară de presă având ca obiect prezentarea datelor factuale şi informaţiilor relevante privind acuzaţiile formulate în spaţiul public în ultima perioadă”, a transmis CAB, prin intermediul unui comunicat de presă. Această „conferință extraordinară de presă” se va desfăşura în Sala „Istrate Micescu”.

Poziția CAB despre judecătorul care apare în investigația Recorder

Curtea de Apel București a calificat drept „denigratoare și fără acoperire faptică” afirmațiile judecătorului Ionel Laurențiu Beșu, magistratul care a vorbit cu jurnaliștii Recorder, potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri după-amiază. Curtea a insinuat, indicând câteva articole de presă de anul trecut, că judecătorul Beșu ar fi agent acoperit și cere public ca acesta să-și clarifice urgent statutul.

„Justiția nu poate fi apărată prin minciună, iar independența ei nu poate fi invocată de cei care o subminează”, a afirmat CAB, în comunicat, subliniind că „afirmațiile publice ale unui judecător, Beşu Ionel Laurenţiu, sunt grav denaturate și contrazise de documente oficiale și de proceduri legale clare”.

Instituția a mai susținut că delegarea judecătorului Beșu nu a fost prelungită din raţiuni exclusiv de ordin profesional și că de fapt acesta încearcă „o mistificare periculoasă a adevărului”.

CAB sesizează Inspecția Judiciară, CSM, CSAT și CNSAS

De asemenea, conducerea CAB a cerut ca judecătorul Beșu să clarifice „fără întârziere şi fără echivoc” compatibilitatea dintre statutul său anterior și cerințele legale privind incompatibilitatea cu activităţi în subordinea sau slujba serviciilor de informații.

„Prin natura și consecințele sale, această situație generează o afectare majoră a bunei funcționări a actului de justiție. Gravitatea afirmaţiilor judecătorului impun ca Inspecția Judiciară, CSM, CSAT și CNSAS să clarifice aspectele ce planează asupra tuturor elementelor acestui caz, sens în care vom adresa solicitări corespunzătoare”, a conchis CAB în reacția transmisă la o zi după publicarea investigației „Justiție Capturată”.

Dezvăluirile Recorder

Documentarul „Justiție capturată” a fost publicat marți seară de către Recorder pe canalul propriu de YouTube.

Filmul este o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Claudiu Sandu, reprezentant al procurorilor în CSM, a spus că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

„Am ajuns să reinventăm Dreptul” a spus Sandu, care a afirmat că „eu nu-mi aduc aminte de o mare sentință de vinovăție în ultima vreme”. Masacrarea ideii de justiție, a spus Sandu, îi demobilizează pe magistrați și îi dezarmează pe cetățeni.