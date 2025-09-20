BREAKING Haos pe cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, după un atac cibernetic care a vizat sistemele de check-in și îmbarcare / Zboruri anulate și întârzieri / Care e situația pe aeroporturile din România

Un atac cibernetic care a vizat un furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare a perturbat operațiunile la mai multe aeroporturi europene importante, printre care Heathrow din Londra, Bruxelles și Berlin, provocând întârzieri și anulări de zboruri, au declarat operatorii, citați de Reuters.

UPDATE: Contactat de HotNews, purtătorul de cuvânt al Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, Teo Postelnicu, a declarat că atacul cibernetic nu a afectat și aeroporturile din România. „Nu sunt probleme nici pe Otopeni, nici pe Băneasa”, a spus el.

Atacul a avut loc vineri seară și a făcut ca sistemele automate să devină inoperabile, permițând doar proceduri manuale de check-in și îmbarcare, potrivit unui anunț al Aeroportului din Bruxelles.

„Acest lucru are un impact major asupra programului de zboruri și, din păcate, va provoca întârzieri și anulări de zboruri”, a declarat operatorul într-un comunicat publicat pe site-ul său web. „Furnizorul de servicii lucrează activ la această problemă și încearcă să o rezolve cât mai repede posibil”, se mai arată pe site-ul aeroportului.

Heathrow, cel mai aglomerat aeroport din Europa, a avertizat, de asemenea, cu privire la întârzierile cauzate de „o problemă tehnică” la un furnizor terț.

Pasagerii cu zboruri programate pentru sâmbătă au fost sfătuiți de aeroporturile afectate să își confirme călătoria cu companiile aeriene înainte de a se îndrepta spre aeroport.

„Din cauza unei probleme tehnice la un furnizor de sisteme care operează în toată Europa, timpul de așteptare la check-in este mai lung. Lucrăm la o soluție rapidă”, a anunțat aeroportul din Berlin într-un banner pe site-ul său web.

Aeroportul din Frankfurt nu este afectat de atac, a declarat un purtător de cuvânt.

