BREAKING Peste 100 de dispăruți și 78 de răniți după ce un submarin a atacat o navă iraniană lângă Sri Lanka

Cel puțin 101 de oameni sunt dați dispăruți și 78 răniți după un atac desfășurat de un submarin contra unei nave iraniene lângă coastele din Sri Lanka, potrivit marinei srilankeze și unor surse ale ministerului apărării, transmite Reuters.

Anterior, miercuri dimineață, ministrul de externe din Sri Lanka declarase în fața parlamentului că armata srilankeză a salvat miercuri cel puțin 30 de persoane aflate la bordul unei nave iraniene care se scufunda în apropierea apelor teritoriale ale Sri Lanka, potrivit AFP.

Marina din Sri Lanka a trimis o misiune de salvare după ce nava iraniană a transmis un semnal de ajutor, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

Ministrul de externe Vijitha Herath nu a dat la acel moment detalii suplimentare, spunând doar că Sri Lanka va lua măsurile necesare.

Presa locală a relatat că nava a transmis un semnal de ajutor în largul Galle, în sudul țării, iar răniții au fost internați într-un spital din Galle.