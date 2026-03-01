BREAKING Trei militari SUA au fost uciși în acțiune, în timpul operațiunii militare din Iran. Alți cinci au fost grav răniți / Anunțul oficial al armatei americane

Armata SUA a anunțat duminică primele victime în rândul forțelor americane implicate în războiul din Iran. Comandamentul Central a comunicat pe scurt informațiile, evitând să ofere deocamdată detalii suplimentare despre moartea militarilor.

Trei militari americani au fost uciși în luptă în cadrul operațiunilor SUA împotriva Iranului, a declarat duminică Comandamentul Central al SUA într-un comunicat.

Alți cinci au fost răniți grav în cadrul operațiunii Epic Fury, se arată în comunicat.

Alți câțiva au suferit răni minore provocate de șrapnel și comoții cerebrale, au mai precizat oficialii.

Comandamentul nu a oferit detalii despre moartea celor trei militari, nici unde se aflau aceștia.

„Situația este fluidă, așa că, din respect pentru familiile victimelor, vom evita informațiile suplimentare, inclusiv cele privind identitatea soldaților căzuți la datorie, până la 24 de ore după ce rudele apropiate vor fi fost informate”, a precizat comunicatul.

Trump anticipase pierderi de vieți oemenești

Trump a admis într-o declarație video postată sâmbătă dimineață că unii militari americani și-ar putea pierde viețile.

„Viețile eroilor americani curajoși ar putea fi pierdute și am putea avea victime – ceea ce se întâmplă adesea în război – dar nu facem acest lucru pentru prezent. Facem acest lucru pentru viitor și este o misiune nobilă”, a spus președintele.

