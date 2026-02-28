Sari direct la conținut
Donald Trump, discurs în care cere Gărzilor Revoluționare iraniene: „Alegeți: predați-vă sau muriți” / Obiectul urmărit de SUA

Donald Trump Foto: Profimedia
Discursul postat de Casa Albă arată că scopul atacului coordonat al SUA și Israel este schimbarea regimului de la Teheran.

Într-un discurs postat și pe rețeaua sa de socializare, Donald Trump le-a adresat un mesaj Gărzilor Revoluționare să se predea.

„Veți fi tratați corect și veți avea imunitate, altfel veți muri cu siguranță”, a declarat președintele american.

În discursul său, Trump a acuzat din nou Iranul că încerca să-și reconstruiască programul nuclear și a spus că „obiectivul este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente”.

„Ne vom asigura că instrumentele lor teroriste din regiune nu mai pot destabiliza regiunea sau lumea și nu vor mai ataca forțele noastre”, a mai spus Trump.

El a adresat și un mesaj direct poporului iranian: „Timpul vostru pentru libertate a venit”.

