Brendan Fraser și Rachel Weisz se întorc după 24 de ani să joace într-un nou film al francizei care i-a făcut cunoscuți la nivel mondial

Brendan Fraser și Rachel Weisz se vor reuni pentru un nou film de aventură marca „The Mummy” (Mumia), la ani de zile după ce au jucat împreună în lungmetrajele populare și după ce o tentativă de a „reînvia” franciza cu Tom Cruise a eșuat, relatează Variety și Deadline.

Cineaștii Matt Bettinelli-Olpin și Tyler Gillett urmează să regizeze cea de-a patra parte a francizei de acțiune care durează de decenii. Bettinelli-Olpin și Gillett sunt cunoscuți mai ales pentru filmul Ready or Not din 2019 și pentru relansarea seriei horror Scream la Paramount în 2022.

Fraser a fost protagonistul filmului The Mummy din 1999, în care a jucat alături de Weisz, iar pelicula a devenit un succes la box office. Superproducția care urmărește un vânător de comori ce trezește din greșeală un preot egiptean blestemat, cu puteri supranaturale, l-a consacrat totodată pe Fraser drept un erou de acțiune de prim rang.

El a revenit pentru două continuări, The Mummy Returns (2001) și The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008), deși Weisz a apărut în doar prima dintre ele. Universal a încercat să resusciteze franciza The Mummy cu Tom Cruise în 2017, însă fără succes. Filmul a fost un eșec comercial și a făcut studioul Universal să renunțe la planurile sale de a lansa un așa-zis „Dark Universe”, care trebuia să valorifice catalogul Universal de monștri clasici într-o serie de aventuri interconectate, pe modelul universurilor cinematografice Marvel și DC.

Fraser va reveni într-un film „Mumia” după ce a câștigat primul Oscar din carieră

După ce s-a retras din Hollywood din cauza unor probleme personale, a unor dificultăți de sănătate și a unei acuzații de agresiune sexuală formulată împotriva fostului președinte al Hollywood Foreign Press Association, Fraser a cunoscut o revenire majoră în carieră odată cu filmul The Whale din 2022.

Lungmetrajul i-a adus Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal, el mergând acasă cu prima statuetă Oscar din cariera sa.

În timpul campaniei de promovare pentru The Whale, Fraser a declarat pentru Variety că ar fi dispus să-și reia cel mai popular rol, cel al aventurierului Rick O’Connell, într-o nouă continuare a francizei The Mummy.

„Nu știu cum ar funcționa”, a spus el la momentul respectiv. „Dar aș fi deschis la idee, dacă cineva ar veni cu un concept potrivit”, a adăugat actorul acum în vârstă de 56 de ani.

Ingredientul de succes pe care l-au avut filmele „Mumia” cu Fraser și Weisz

Fraser are o idee despre ce nu ar funcționa. În 2022, el și-a exprimat opinia despre motivele pentru care versiunea lui Cruise a The Mummy nu a reușit să prindă la public.

„Este greu să faci acel film,” a spus Fraser. „Ingredientul pe care noi l-am avut în Mumia noastră, dar pe care nu l-am văzut în cea nouă, a fost distracția. Asta lipsea din acea versiune. Era prea mult un film de groază pur și simplu. Mumia ar trebui să fie o aventură palpitantă, dar nu înfricoșătoare și terifiantă”, a spus el.

În ceea ce o privește pe Weisz, la rândul ei premiată cu Oscar în 2006 pentru interpretarea din drama thriller The Constant Gardener, ea a jucat în mai puține filme în ultimii ani, ultimul ei rol major fiind în filmul Marvel Văduva Neagră din 2021, în care a jucat-o pe Melina Vostokoff.

Studioul Universal nu a făcut deocamdată comentarii despre proiectul noului film The Mummy, deci eventualul calendar de lansare în cinematografe rămâne o necunoscută. Însă, având în vedere cât durează de regulă producția unui astfel de proiect, e improbabil ca el să apară în sălile de cinema mai devreme de 2027.