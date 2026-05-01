Britney Spears, acuzată oficial după ce a fost prinsă sub influența alcoolului la volan. Ce pedeapsă riscă

Britney Spears a fost pusă sub acuzare pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor, după ce a fost oprită luna trecută pe o autostradă din California, potrivit BBC.

Procurorii au formulat oficial acuzații penale împotriva artistei în legătură cu arestarea sa din 4 martie. Aceasta este acuzată de o infracțiune minoră, după ce și-a condus BMW-ul „în mod haotic și cu viteză mare”.

Artista, în vârstă de 44 de ani, s-a internat ulterior într-un centru de reabilitare. Reprezentanții ei au calificat incidentul drept „absolut inexcusabil”.

Prezentarea în fața instanței este programată luni dimineață. Totuși, artista nu este obligată să fie prezentă, fiind vorba despre o acuzație minoră. Procuratura din comitatul Ventura a precizat că decizia privind prezența sa va fi luată împreună cu avocatul ei.

Procuratura a precizat că o astfel de acuzație nu atrage, de obicei, pedeapsa cu închisoarea atunci când incidentul nu a provocat un accident sau vătămări corporale și când nu există antecedente de infracțiuni similare.

Procurorii permit adesea inculpaților să pledeze vinovați pentru o acuzație mai ușoară, de conducere imprudentă. Această opțiune îi va fi propusă și artistei, a declarat Joey Buttitta, reprezentant al Parchetului.

De obicei, sancțiunile includ 12 luni de probă, cursuri obligatorii privind conducerea sub influența alcoolului și plata unor amenzi.

Britney Spears, mama a doi băieți, este una dintre cele mai de succes vedete pop, având în palmares hituri precum „Baby One More Time”, „Toxic”, „Everytime”, „Gimme More”, „Womanizer” și „Stronger”. Timp de 13 ani, până în 2021, ea s-a aflat sub o tutelă legală prin care tatăl ei îi controla finanțele și viața personală.

După arestare, reprezentantul artistei a declarat pentru BBC că Britney va respecta legea și că acest moment poate fi „primul pas către o schimbare mult așteptată”.

„Sperăm că va putea primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie în această perioadă dificilă. Cei dragi vor veni cu un plan necesar pentru a o pregăti pentru succes și bunăstare, iar copiii ei vor petrece timp cu ea”, a adăugat acesta.