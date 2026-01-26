Bruxellesul a deschis o anchetă contra chatbotului Grok al lui Elon Musk / Von der Leyen: Europa nu va tolera comportamentele nesăbuite

Start-up-ul xAI al lui Musk a dezvoltat un grup de modele AI sub numele Grok. Credit foto: Lionel BONAVENTURE / AFP / Profimedia

Comisia Europeană a demarat o anchetă privind chatbotul AI Grok al lui Elon Musk în legătură cu producția de imagini explicite, a anunțat luni europarlamentara irlandeză Regina Doherty, citată de Reuters.

Chatbotul va fi investigat pentru a se stabili dacă difuzează conținut ilegal, cum ar fi imagini sexualizate manipulate, în Uniunea Europeană, încălcând regulile tehnologice ale blocului, a confirmat Comisia Europeană, ceea ce înseamnă că xAI risă o amendă substanțială.

Europa nu va „tolera comportamentele nesăbuite” ale platformelor digitale, precum „imaginile false cu femei și copii dezbrăcați”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Poziția noastră este clară: nu vom încredința consimțământul și protecția copiilor platformelor tehnologice pentru ca acestea să le încalce și să le monetizeze”, a dat asigurări șefa executivului european într-un comunicat citat de AFP.

„Au fost luate măsuri, dar trebuie să facem mai mult pentru a proteja cetățenii, atât online, cât și offline”, a adăugat ea.

„Acest caz ridică întrebări foarte serioase”

Ancheta va evalua dacă X și-a respectat obligațiile în conformitate cu legislația digitală a UE, inclusiv cerințele referitoare la reducerea riscurilor, controlul conținutului și protecția drepturilor fundamentale, a spus europarlamentara.

„Acest caz ridică întrebări foarte serioase cu privire la respectarea de către platforme a obligațiilor legale de a evalua riscurile în mod corespunzător și de a preveni răspândirea conținutului ilegal și dăunător”, a declarat Doherty într-o declarație trimisă prin e-mail.

La începutul acestei luni, Comisia a spus că imaginile generate de IA cu femei și copii dezbrăcați, distribuite pe site-ul de socializare X al lui Elon Musk, sunt ilegale și revoltătoare, situația fiind criticată de voci din toată lumea.

Doherty a afirmat că imaginile au scos la iveală slăbiciuni mai ample în ceea ce privește modul în care sunt reglementate și aplicate tehnologiile emergente de IA.

„Uniunea Europeană are reguli clare pentru a proteja persoanele online. Aceste reguli trebuie să aibă o semnificație în practică, mai ales atunci când tehnologii puternice sunt utilizate la scară largă. Nicio companie care operează în UE nu este mai presus de lege”, a adăugat Regina Doherty.

xAI, compania de inteligență artificială deținută de Musk, a transmis la jumătatea lunii ianuarie că a implementat modificări pentru a împiedica Grok „să permită editarea imaginilor cu persoane reale îmbrăcate în haine provocatoare, cum ar fi bikini”.

xAI a mai spus la momentul respectiv că a blocat utilizatori, în funcție de locația lor, să genereze imagini cu persoane îmbrăcate în haine provocatoare în „jurisdicțiile în care acest lucru este ilegal”, fără a preciza care sunt aceste jurisdicții.