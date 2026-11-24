Cea de-a XV-a ediție a Bucharest Forum a adus la Palatul Parlamentului, pe 19 și 20 noiembrie, reprezentanți ai guvernelor, organizațiilor internaționale și mediului de afaceri din Europa, America de Nord, Africa și Orientul Mijlociu. Sub tema „On the Edge of Realignment”, participanții au discutat despre securitatea Mării Negre, despre felul în care conflictele schimbă rutele comerciale dintre Europa și Orientul Mijlociu și despre impactul tehnologiilor emergente asupra competitivității. Forumul a fost organizat de Institutul Aspen România și German Marshall Fund of the United States, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

„La această ediție am pus la aceeași masă oameni care iau decizii în guverne, instituții internaționale și companii. Securitatea Mării Negre arată de ce avem nevoie de acest dialog. Deciziile privind apărarea regiunii au consecințe directe pentru aprovizionarea cu energie, comerț și investiții”, a declarat Mircea Geoană, președintele Institutului Aspen România.

Securitatea Mării Negre și rolul României în regiune

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre presiunea asupra infrastructurii critice din Marea Neagră și a indicat trei direcții de acțiune pentru România: investițiile în apărare, consolidarea independenței energetice, inclusiv prin proiectul Neptun Deep, și dezvoltarea legăturilor rutiere, feroviare și energetice. Șeful statului a reafirmat că NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite rămân cei trei piloni ai politicii externe a României.

„Cu cât Europa investește mai mult în propria sa apărare, cu atât va fi mai puternică, cu atât parteneriatul cu Statele Unite va fi mai solid”, a declarat Nicușor Dan, președintele României.

Prim-ministrul Luca Niculescu a subliniat importanța solidarității între aliați și a relației transatlantice. Premierul a arătat că o pace justă și durabilă trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

„Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea întregii Europe. De aceea, europenii trebuie să fie prezenți la masa negocierilor”, a spus Luca Niculescu, prim-ministrul României.

Legislație, investiții și coridoare comerciale

În discursul „A View from the Region”, Mircea Abrudean, președintele Senatului României, a pledat pentru actualizarea legislației naționale în acord cu reglementările europene și cu obiectivele NATO. A arătat că investițiile în transport, energie și infrastructură portuară trebuie însoțite de o gestionare mai bună a frontierelor și a inclus securitatea cibernetică între prioritățile legislative.

„Atunci când vorbim despre războiul hibrid, ingerințele străine sau vulnerabilitățile infrastructurii critice, cadrul legal trebuie să fie la fel de agil și de integrat ca apărarea noastră operațională”, a declarat Mircea Abrudean, președintele Senatului României.

Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a arătat că reorganizarea lanțurilor de aprovizionare oferă României șansa de a atrage investiții industriale și de a deveni un centru regional de producție. A pledat pentru diversificarea surselor de finanțare și pentru parteneriate cu investitori din Orientul Mijlociu, statele din Golf și Asia.

„Avem poziția geografică, apartenența la Uniunea Europeană și NATO, resurse și acces la regiuni cu un potențial economic uriaș. Dar premisele nu sunt suficiente”, a spus Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților.

De la credibilitatea fiscală la securitatea tehnologică

Annalena Baerbock, fosta președintă a Adunării Generale a ONU, a participat la conversația despre relația dintre cooperarea economică multilaterală și securitatea națională. Simon Coveney, fost viceprim-ministru și ministru de externe al Irlandei, a luat parte la dezbaterea despre efectele competiției geopolitice asupra piețelor și lanțurilor de aprovizionare. Gunther Krichbaum, ministru de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Federal de Externe al Germaniei, a legat politica comercială de securitatea Europei și a susținut dezvoltarea producției europene de semiconductori.

Helge Berger, director adjunct în cadrul Fondului Monetar Internațional, Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, și Sergiu Manea, CEO al BCR, au discutat, alături de ministrul finanțelor Alexandru Nazare, despre credibilitatea fiscală și costul finanțării. Ministrul economiei, Daniel Zamfir, a pus accentul pe investițiile care aduc tehnologie și expertiză în economia locală. Mihail Popșoi, viceprim-ministrul Republicii Moldova, a vorbit despre parcursul european al țării sale și despre proiectele care o conectează cu România, inclusiv noile poduri peste Prut.

Generalul în rezervă Philippe Lavigne, fost comandant suprem aliat pentru transformare al NATO, și David Cattler, fost asistent al secretarului general al NATO pentru informații și securitate, au discutat, într-o sesiune moderată de Radu Tudor, despre cum pot răspunde instituțiile mai repede la amenințările din regiunea Mării Negre, în timp ce se pregătesc pentru conflictele viitoare.

Steve Feinberg, reprezentant al Departamentului de Stat al SUA, a participat la sesiunea „Connectivity and Power: Competing Through Strategic Dependencies”, dedicată influenței pe care controlul rutelor comerciale și energetice și al infrastructurii digitale o conferă statelor. Andrei Iancu, fost director al Oficiului SUA pentru Brevete și Mărci, a participat la conversația „Who Owns Innovation Now?”, despre felul în care deciziile companiilor, reglementarea și investițiile publice influențează dezvoltarea și adoptarea noilor tehnologii.

Perspectiva Orientului Mijlociu a fost reprezentată de dr. Ali Rashid AlNuaimi, președintele Comisiei pentru apărare, afaceri interne și afaceri externe a Consiliului Național Federal al Emiratelor Arabe Unite. Acesta a participat la dezbaterea „Europe’s Southern Gateway and the Middle East’s War Economy”, despre efectele conflictelor din regiune asupra rutelor comerciale și energetice care leagă Orientul Mijlociu de Europa.

Programul a inclus și sesiuni despre protejarea infrastructurii energetice din Marea Neagră, reconstrucția Ucrainei, reziliența cibernetică și adoptarea inteligenței artificiale.

Partenerii Bucharest Forum 2026

Parteneri instituționali — Parlamentul României – Camera Deputaților, Ministerul Afacerilor Externe al României, Ministerul Afacerilor Externe al Suediei, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Energiei, Primăria Municipiului București, Banca Națională a României, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, ANRE, ANCOM, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Organizația Patronală a Industriei de Apărare și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.

— Parlamentul României – Camera Deputaților, Ministerul Afacerilor Externe al României, Ministerul Afacerilor Externe al Suediei, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Energiei, Primăria Municipiului București, Banca Națională a României, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, ANRE, ANCOM, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Organizația Patronală a Industriei de Apărare și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București. Rețeaua internațională Aspen — The Aspen Institute US, Aspen Institute France, Aspen Institute Germany și Aspen Institute Central Europe.

— The Aspen Institute US, Aspen Institute France, Aspen Institute Germany și Aspen Institute Central Europe. Partener principal — European Center for Economic Security, Technology and Resilience (ECESTR).

— European Center for Economic Security, Technology and Resilience (ECESTR). Parteneri de expertiză — European Economic Forum by Lucerne Dialogue, ELIAMEP, Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC), Konrad-Adenauer-Stiftung, IRIS Observatory of Multilateralism and the Future of International Cooperation, European Cybersecurity Competence Centre (ECCC), Agora Center for Democracy, McKinsey & Company și Clifford Chance Badea.

— European Economic Forum by Lucerne Dialogue, ELIAMEP, Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC), Konrad-Adenauer-Stiftung, IRIS Observatory of Multilateralism and the Future of International Cooperation, European Cybersecurity Competence Centre (ECCC), Agora Center for Democracy, McKinsey & Company și Clifford Chance Badea. Parteneri strategici ai jubileului Aspen@20 — Vodafone, Raiffeisen Bank, PPC România, BCR și Cencora Alliance Healthcare.

— Vodafone, Raiffeisen Bank, PPC România, BCR și Cencora Alliance Healthcare. Parteneri executivi — Qualcomm, OMV Petrom și UiPath.

— Qualcomm, OMV Petrom și UiPath. Parteneri strategici — Rompetrol și UniCredit Bank.

— Rompetrol și UniCredit Bank. Lead partners — Mastercard, Google, Banca de Investiții și Dezvoltare și EY.

— Mastercard, Google, Banca de Investiții și Dezvoltare și EY. Parteneri susținători — Leviatan Group, Otokar, Airbus și Banca Transilvania.

— Leviatan Group, Otokar, Airbus și Banca Transilvania. Parteneri asociați — Orbotix, Oracle, Therme București și Vantor.

— Orbotix, Oracle, Therme București și Vantor. Parteneri de alianță — Exim Banca Românească, ROPEA și Confederația Patronală Concordia.

— Exim Banca Românească, ROPEA și Confederația Patronală Concordia. Signature contributors — Fundația Conservation Carpathia, JW Marriott, Valvis Holding și Get-in.ro.

— Fundația Conservation Carpathia, JW Marriott, Valvis Holding și Get-in.ro. Parteneri media — Euronews România, Ringier, AGERPRES, HotNews, KISS FM, DC Media Group, Energynomics, Wall-Street.ro, The Diplomat, Business Review, G4Media, Mediafax, Economedia și Profit.ro.

Parteneriat media