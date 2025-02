Bucharest Model NATO 15: Formarea Viitorilor Lideri în Diplomația Globală, 27 februarie – 2 martie la Palatul Parlamentului, București, România.

Există oameni care cred în visele lor și își urmează calea indiferent de dificultăți, obstacole sau părerea celorlalți, făcând ca miracolul să se întâmple!

Așa am făcut și noi. Acum multă vreme, când am pornit proiectul Model NATO, nu puteam decât să visăm că într-o zi vom putea spune mândri că reușim să încoronăm a XV-a ediție.

Model NATO constituie o idee îndrăzneață și un proiect ambițios la care nu am renunțat, deși în fiecare an am luat-o de la capăt cu o altă echipă de organizare, în altă locație, sub alte auspicii și cu alți invitați. Au trecut 13 ani în care am visat mereu, iar ceea ce părea atunci o cutezanță, se dovedește a fi azi o frumoasă realitate.

Model NATO este o inițiativă a Doamnei Profesor Daniela Bordei, care împreună cu un grup de liceeni, a reușit să creeze singura simulare NATO dedicată tinerilor din lume. Proiectul este o simulare academică a dezbaterilor din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, desfășurată în limba engleză și având ca obiective de bază informarea tinerilor în legătură cu structura alianțelor politico-militare europene, a procedurilor decizionale și mecanismelor diplomatice de soluționare a problemelor de interes umanitar la nivel global.

Model NATO a strâns de-a lungul timpului peste 2500 de participanți, 14 echipe de organizare și invitați de marcă, precum Dnul. Mircea Geoană, Secretar Adjunct NATO; Dnul Emil Constantinescu, Președintele României; Dnul Shane Dixon, Adjunctul Interimar al Șefului Misiunii Ambasadei SUA; Dnul Ludovic Orban, Prim-Ministru al României; Dna Raluca Turcan, Ministrul Muncii; Dnul James Joye Townsend, Președintele ATA (Atlantic Treaty Association); Dnul Alex Șerban, Vicepreședinte ATA; Dna Juxhina Sotiti Gjoni, Președinte YATA International; Dnul Sebastian Burduja, Ministrul al Cercetării, Inovării și Digitalizării; Dnul Jose Maria Lopez-Navarro, Oficial NATO; Dnul General Maior Prof. Univ Dr. Adriean Pârlog, și mulți alții.

Model NATO a clădit, de fapt, cea mai puternică comunitate de tineri implicați într-un proiect de o seriozitate și asumare aparte, o adevărată familie cu care ne mândrim.

Este o onoare pentru noi să vă anunțăm că am reușit să ducem ediția a X-a aniversară a conferinței noastre, unică în lume la acest nivel, în sediul NATO din Bruxelles, Belgia. Ediția a XI-a a continuat în Iași, (25-27 Septembrie 2022) urmată de ediția a 12-a în Craiova (9-11 Decembrie 2022), ambele fiind orașe nemaivizitate de Model NATO. Am fost onorați să putem aduce conferința în zone ale țării în care astfel de proiecte extracurriculare în domeniul diplomației nu există.

Acum este mai important ca oricând să înțelegem rolul organizației NATO în contextul politico-militar mondial și să pregătim tineretul pentru o înțelegere completă și complexă a viitorului. Anul acesta, revenim în Palatul Parlamentului, loc în care conferința noastră a înflorit și mii de tineri și-au descoperit abilitățile, pasiunile și menirea. Desfășurată pe parcursul a 4 zile, între 27 februarie și 2 martie, BMNATO 2025 va oferi adolescenților din toată Europa șansa de a-și dezvolta calitățile de lideri, lucru în echipă și comunicare și va deschide participanților orizonturi noi în ceea ce privește diplomația și problemele politico-economice ale lumii. Împărțiți în 4 comitete – CAN (Consiliul Atlanticului de Nord), CAN conform Articolului 4 (Criză), Comitetul de Informații Civile și Comitetul Militar – participanții vor lua parte la dezbateri incitante, respectând poziția țării pe care o reprezintă, discutând soluții la probleme globale de mare actualitate și în final formulând planuri de rezolvare. La finalul celor patru zile, tinerii se vor reuni și vor vota asupra rezoluțiilor formate în comitet.

Mulțumim NATO pentru sprijin, încredere și pentru inspirația care a făcut ca visul nostru să nu se oprească până a devenit realitatea zilei de azi!

Parteneriat media