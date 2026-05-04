Bucla Apocalipsei: Cum băncile lumii și-au legat soarta de aceeași datorie care le poate îngropa

Economia globală se află din nou într-un echilibru delicat, pe măsură ce reapare un model familiar, dar periculos: interconectarea tot mai mare dintre bănci și datoria suverană.

În ultimii ani, atât băncile din Europa cât și cele americane și-au mărit semnificativ deținerile de obligațiuni guvernamentale, reaprinzând îngrijorările cu privire la stabilitatea sistemului financiar, scrie presa elenă. Nu este o coincidență faptul că directorul general al JPMorgan, Jamie Dimon, a tras recent un semnal de alarmă, avertizând că creșterea explozivă a datoriei publice ar putea duce la o criză a pieței obligațiunilor dacă factorii de decizie nu acționează rapid.

Pentru băncile de pe Wall Street, precum JPMorgan, Bank of America, Citigroup și Goldman Sachs, situația este semnificativ diferită de cea din zona euro. Băncile americane dețin obligațiuni guvernamentale între 1,5 și 2 trilioane de dolari, conform celor mai recente date disponibile, în timp ce în zona euro suma echivalentă este aproape de 3 trilioane de euro.

Deși SUA are o piață a datoriei guvernamentale extrem de profundă, în valoare de peste 30 de trilioane de dolari, băncile dețin o cotă proporțional mai mică, deoarece o parte semnificativă se află în mâinile Fed, ale băncilor centrale străine și ale fondurilor pieței monetare.

În Europa

În ​​zona euro, băncile rămân strâns legate de guvernele lor – o relație descrisă ca o „buclă a apocalipsei”. Într-un astfel de scenariu, o deteriorare a ratingului de credit al unei țări duce la o scădere a valorii obligațiunilor sale, provocând pierderi băncilor, care, la rândul lor, pot avea nevoie de sprijin guvernamental, punând presiune și mai mult pe finanțele publice.

Cu un an înainte de criza financiară din 2008, datoria publică deținută de băncile din zona euro era aproape de 1 trilion de euro, dar aceasta a crescut dramatic în perioada 2012-2015, după criza datoriilor, deoarece creșterea lichidității de către BCE a stimulat cererea de obligațiuni guvernamentale, aducând expunerea netă a acestora la datoria publică la peste 2 trilioane de euro. Guvernele din zona euro au emis sume record de datorie în 2020 pentru a-și finanța măsurile de stimulare economică. Astăzi, datoria publică netă este estimată la aproape 3 trilioane de euro, o creștere de aproximativ 200%.

Între iunie 2022 și iunie 2025, băncile din Franța, Germania și Spania au reprezentat aproximativ 60% din creșterea de aproape 700 de miliarde de euro a deținerilor de obligațiuni guvernamentale, cel mai ridicat nivel de la începutul pandemiei. Tendința este parțial legată de programul de înăsprire cantitativă al BCE, care determină instituțiile de credit să înlocuiască excesul de lichiditate cu active lichide de înaltă calitate, cum ar fi obligațiunile guvernamentale, potrivit Reuters.

În același timp, cresc îngrijorările cu privire la stabilitatea fiscală a unor țări din zona euro. O potențială erodare a încrederii ar putea limita creditarea bancară și perturba lichiditatea pieței, a avertizat un membru al Bundesbank, amintindu-ne cât de repede pot crește vertiginos primele de risc.

Băncile europene și-au mărit deținerile de obligațiuni guvernamentale cu 14% în ultimul an, o evoluție care ar putea amplifica riscurile în cazul unor presiuni fiscale. Creșterea reflectă, de asemenea, nevoile sporite de împrumut ale guvernelor, deoarece acestea se împrumută mai mult și la rate ale dobânzii mai mari pentru a finanța apărarea și alte cheltuieli, ceea ce face ca obligațiunile să fie mai atractive pentru creditori.

Deși creșterea randamentelor este considerată în prezent gestionabilă, un nou episod de volatilitate nu poate fi exclus, deoarece o creștere bruscă a ratelor dobânzilor sau o încetinire economică ar putea reduce valoarea portofoliilor băncilor și ar putea reînvia scenariul „bucla catastrofală”, a avertizat un oficial EBA.

În SUA

De cealaltă parte a Atlanticului, obligațiunile deținute de băncile de pe Wall Street au atins cel mai înalt nivel de la criza financiară globală, pe măsură ce relaxarea reglementărilor de către administrația Trump determină băncile să revină agresiv pe piața datoriei guvernamentale, în valoare de 31 de trilioane de dolari.

Deținerile nete de obligațiuni de trezorerie (expunerea netă la obligațiuni legată de lichiditate și capacitatea de a atrage numerar) deținute de băncile majore au crescut la aproximativ 550 de miliarde de dolari în medie în acest an, de la mai puțin de 400 de miliarde de dolari în 2025, conform calculelor FT bazate pe date de la Banca Rezervei Federale din New York. Aceste obligațiuni reprezintă aproape 2% din piața totală de obligațiuni, cea mai mare pondere din 2007.

Analiștii, investitorii și directorii din industria financiară spun că relaxarea regulilor americane privind adecvarea capitalului încurajează marile bănci să faciliteze mai multe tranzacții cu obligațiuni de trezorerie.

Totuși, această creștere prezintă riscuri într-un moment în care datoria publică a SUA a depășit bariera de 100%, atingând niveluri cândva de neconceput pentru cea mai mare economie a lumii și amenințând să doboare recordul stabilit după al Doilea Război Mondial.

La 31 martie, datoria națională a SUA era de 31,265 trilioane de dolari, în timp ce PIB-ul din anul precedent era de 31,216 trilioane de dolari, potrivit WSJ. Aceasta înseamnă că datoria a crescut la 100,2% din PIB, față de 99,5% la 30 septembrie, când s-a încheiat ultimul an fiscal. Se așteaptă ca această cifră să crească în viitorul apropiat, deoarece guvernul federal înregistrează deficite istorice mari, de aproape 6% din PIB. Guvernul SUA cheltuiește 1,33 dolari pentru fiecare dolar pe care îl încasează din venituri, iar deficitul bugetar din acest an este proiectat să ajungă la 1,9 trilioane de dolari.

Având în vedere că deficitele fiscale rămân ridicate și nevoile de finanțare sunt în creștere, întrebarea nu mai este dacă vor exista presiuni asupra piețelor, ci când și cât de intense vor fi acestea.