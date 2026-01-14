Cel mai puternic bancher de pe Wall Street afirmă că datoria publică uriașă va „lovi” SUA în cele din urmă: „Nu poți continua să împrumuți bani la nesfârșit”

Jamie Dimon, fotografiat pe 21 octombrie 2025 în timpul unor comentarii făcute la inaugurarea unei noi clădiri a JPMorgan Chase la New York, FOTO: Seth Wenig / AP / Profimedia Images

Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan Chase, cea mai mare bancă de pe Wall Street, a oferit o doză de realism analiștilor și investitorilor conectați la ultima teleconferință privind rezultatele financiare ale companiei: la un moment dat, guvernele din întreaga lume vor trebui să-și examineze obiceiurile de cheltuire, iar cel al Statelor Unite are motive deosebite de îngrijorare în legătură cu datoria publică uriașă, relatează revista Fortune.

Acțiunile celei mai mari bănci din America au scăzut după conferința privind rezultatele financiare din trimestrul al patrulea al anului 2025, desfășurată ieri, în cadrul căreia au fost raportate venituri de 45,8 miliarde de dolari și active aflate în administrare în valoare de 4,8 trilioane de dolari – o creștere de 18% față de anul precedent.

În cadrul conferinței, Dimon a prezentat o perspectivă mixtă asupra economiei americane, afirmând că „deși piețele muncii s-au temperat, condițiile nu par să se înrăutățească”. El a adăugat că consumatorii rămân rezilienți în privința cheltuielilor și că „afacerile, în general, rămân sănătoase”. Acest lucru se întâmplă în pofida turbulențelor de pe piețe, care anul trecut au fost nevoite să facă față schimbărilor rapide de politică externă și comercială venite de la Casa Albă.

Șeful JPMorgan Chase spune că economia SUA arată bine pe termen scurt

Deși bancherul miliardar s-a declarat optimist în privința tehnologiei inteligenței artificiale și a beneficiilor pe care aceasta le aduce pentru economie, el a reiterat și avertismentul său potrivit căruia o umbră amenințătoare planează asupra perspectivelor macroeconomice: datoria guvernamentală. El a avertizat anterior că Washingtonul se confruntă cu o „rebeliune” a piețelor din cauza acestei probleme.

Datoria publică a SUA a ajuns în prezent la 38,6 trilioane de dolari.

Întrebat despre perspectivele sale pentru 2026, Dimon a spus că, pe termen scurt, situația arată bine. El a explicat: „Să spunem șase luni, nouă luni și chiar un an – este destul de pozitiv. Consumatorii au bani. Încă există locuri de muncă, chiar dacă piața s-a slăbit puțin. Există mult stimul fiscal care vine din «One Big Beautiful Bill» (n.r. legea bugetară adoptată de Congres la propunerea Casei Albe). Dereglementarea este, în general, un lucru pozitiv, nu doar pentru bănci, dar băncile vor putea să redeplaseze capital”.

Totuși, a adăugat Dimon, trebuie luat în calcul și „contextul” macroeconomic, iar aceste elemente operează pe orizonturi de timp diferite: „Geopolitica vine cu o cantitate enormă de risc… Este pur și simplu un volum mare de risc care poate sau nu să determine soarta economiei”.

El a continuat: „Deficitele din Statele Unite și din întreaga lume sunt destul de mari. Nu știm când acest lucru va lovi. Va lovi, în cele din urmă, pentru că nu poți continua să împrumuți bani la nesfârșit”.

Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan Chase, în timpul unei audieri din Congresul american, FOTO: dpa picture alliance / Alamy / Profimedia Images

SUA plătește în 3 luni pe dobânzile la datorie mai mult decât PIB-ul multor țări

Revista Fortune notează că acest mesaj nu pare să fi ajuns încă la guvernul federal al SUA, care a cheltuit doar în ultimele trei luni ale anului 2025 suma de 276 de miliarde de dolari pe plăți de dobânzi aferente datoriei naționale.

Spre comparație, FMI estimează că Produsul Intern Brut al Noii Zeelande a fost în 2025 de 262,9 miliarde de dolari, al Ungariei de 247,7 miliarde și al Qatarului de 222,1 miliarde.

În cea mai recentă analiză bugetară publicată vineri, Biroul Bugetar al Congresului a raportat că deficitul a totalizat 601 miliarde de dolari în primul trimestru al anului fiscal 2026 (octombrie–decembrie), cu 110 miliarde de dolari mai puțin decât deficitul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

După publicarea raportului, președinta Comitetului pentru un Buget Federal Responsabil, o organizație non-profit, a declarat că guvernul SUA este deja pe traiectoria unui deficit de 2 trilioane de dolari în 2026.

„Legiuitorii ar trebui să ajungă la un acord privind alocările bugetare care să evite creșterea și mai mare a datoriei, să restabilească plafoanele pentru cheltuielile discreționare și să mențină un nivel de finanțare neschimbat față de anul fiscal anterior”, a declarat de asemenea Maya MacGuineas, președinta organizației.

Oficiali de la Casa Albă au susținut că veniturile din taxele vamale vor compensa o parte din împrumuturile guvernului, în pofida faptului că președintele Trump a promis folosirea acestora și în alte scopuri.

Însă Dimon a rămas realist. „Trebuie să ne ocupăm de lumea pe care o avem, nu de lumea pe care ne-o dorim”, a spus acesta investitorilor.