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Actualitate

București, oraș cu bulină roșie. De ce durează atât de mult consolidarea blocurilor cu risc seismic din Capitală. Doi experți explică piedicile

Catiușa Ivanov
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În ultimii 32 de ani, 37 de clădiri cu risc seismic au fost consolidate în București, prin programele derulate de autorități. Orașul are însă peste 2.300 de clădiri cu probleme. Și acestea sunt doar cele care au fost expertizate. Căci cifra reală este mult mai mare.

  • Un bloc cu risc seismic din Drumul Taberei a fost evacuat, recent, după ce a fost semnalată o crăpătură pe trei etaje între două scări. 
  • Cazul readuce în prim plan problema consolidărilor: Primăria Capitalei a anunțat că fisura era cunoscută de 9 ani, iar proprietarii au refuzat soluția propusă.
  • Fondatorul Asociației pentru Reducerea Riscului Seismic, Matei Sumbasacu, și directorul executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), instituția care se ocupă de consolidări în București, Răzvan Munteanu explică pentru HotNews unde se împotmolesc lucrurile.

În prezent, un imobil cu probleme este introdus în programul de consolidare cu acordul a jumătate plus unu dintre proprietari. Până în 2022, legislația prevedea acordul a două treimi din proprietari, iar anterior – până în 2018 – era nevoie de acordul tuturor proprietarilor. 