Alegeri București: Condițiile în care pot vota cetățenii UE care locuiesc în capitala României

Cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene pot vota duminică, 7 decembrie, pentru alegerea primarului general al Capitalei dacă au domiciliul în București sau reședința stabilită anterior datei de 7 iunie 2025.

Acest drept de vot a fost acordat prin Directiva 94/80/CE a Consiliului din 19 decembrie 1994, care a intrat în vigoare din 20 ianuarie 1995 în statele membre, inclusiv în România după aderarea din 2007.

Potrivit legii, cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cu îndeplinirea prevederilor legale. Aceștia votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea de domiciliu sau reședință.

Alegătorii care sunt cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene și care sunt înscriși în lista electorală complementară pot vota pe baza oricărui document valabil care le atestă identitatea.

Potrivit Biroului Electoral Municipal, alegătorii care sunt cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene și care nu sunt înscriși în lista electorală complementară pot vota în baza documentului ce îi atestă identitatea emis de statul membru al UE al cărui cetățean este, însoțit de documentul privind adresa în România, sau în baza certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă, după caz, fiind înscriși în lista electorală suplimentară.

În cazul în care alegătorul, cetățean UE, își schimbă adresa la care locuiește în municipiul București, după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară la biroul electoral al secției de votare, acesta își exercită dreptul de vot la secția pe a cărei rază teritorială locuiește, în baza oricărui document valabil de identitate însoțit de certificatul de înregistrare care atestă noua adresă sau, după caz, de cartea de rezidență permanentă ori de permisul de ședere permanentă care atestă adresa anterioară, însoțit de o adeverință eliberată de formațiunea teritorială competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări, care atestă adresa actuală.

Pentru a se putea exercita dreptul de vot, actele de identitate și documentele de identitate trebuie să fie în termenul de valabilitate la data de 7 decembrie.