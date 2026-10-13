Bucureștiul are un nou muzeu, cu „exponate” în tot orașul

Exponatele nu se află într-o clădire propriu-zisă ci reprezintă o colecție de 68 de proiecte realizate de cetățeni și societatea civilă împreună cu autoritățile locale, care au readus natura în oraș sau au salvat-o și au pus-o în valoare. Proiecte care arată că poate să fie frumos și bine fără pavele și beton.

„Muzeul viu” este un spațiu de explorare care acoperă tot Bucureștiul. „Exponatele” sunt puse pe o hartă și fiecare vizitator poate alege unde merge și ce traseu face. În principal este vorba despre cele cinci zone verzi sălbatice pe care Bucureștiul le are: Pădurea Băneasa, Valea Saulei, Stufărișurile din Dobroești, Pajiștea Petricani, Lunca Dâmboviței, zeci de grădini comunitare, grădini de ploaie, grădini neștiute ale muzeelor, „fabrici de compost”, pajiști urbane, inițiative de salvare a animalelor sălbatice care trăiesc în oraș. Aproape în fiecare cartier se află cel puțin un loc de vizitat. Intrarea este liberă.

Printre traseele propuse se numără:

Bucureștiul Sălbatic: Pădurea Băneasa, Valea Saulei, Stufărișurile din Dobroești, Pajiștea Petricani, Lunca Dâmboviței

Grădini neștiute ale unor muzee cunoscute

Săptămâna Verde Viu

Grădini la scara blocului

Muzeul este „făcut” de Fundația Comunitară București și Platforma de Mediu, multe dintre proiecte fiind făcute cu finanțarea oferită anual prin Platforma de Mediu.

„Fiecare punct de pe hartă dovedește că schimbarea în bine se întâmplă deja sub ochii noștri. În spatele acestor 68 de „exponate” stau 5 ani de muncă ai Platformei de mediu pentru București, 49 de organizații, sute de oameni dedicați și peste 22 de milioane de lei investiți de Fundația Comunitară București și ING Bank România”, a postat ONG-ul pe pagina de Facebook.