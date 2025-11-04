România urcă un loc în clasamentul european al puterii de cumpărare, dar decalajele interne sunt uriașe, arată un studiu

Puterea de cumpărare a românilor a crescut în 2025, însă diferențele dintre regiuni rămân printre cele mai mari din Europa. Potrivit studiului „NIQ GfK – Purchasing Power Europe 2025”, publicat marți, România urcă un loc în clasamentul continental, pe poziția 31 din 42 de țări, cu o putere medie de cumpărare de 11.105 euro pe cap de locuitor, echivalentul a 55% din media europeană.

Media națională ascunde însă contraste dramatice. Locuitorii Bucureștiului dispun de 22.676 euro anual pentru cheltuieli și economii – de 4,2 ori mai mult decât cei din Vaslui, unde puterea de cumpărare este de doar 5.379 euro pe cap de locuitor.

Bucureștiul e de patru ori mai bogat decât Vasluiul

Capitala rămâne astfel o „insulă de prosperitate”, cu un nivel de trai comparabil cu cel din sudul Poloniei sau vestul Cehiei, în timp ce județele din estul și sudul țării continuă să se confrunte cu venituri mult sub media europeană.

Diferențele dintre județe s-au redus ușor în 2025, potrivit studiului, însă decalajele rămân mult peste cele observate în majoritatea statelor din regiune. În topul celor mai bogate zece județe, după București se află Cluj, Timiș, Ilfov, Brașov, Sibiu, Argeș, Constanța, Prahova și Arad.

La polul opus, Vaslui, Botoșani, Teleorman, Mehedinți și Călărași rămân zonele cu cel mai mic potențial de consum.

România – putere de cumpărare în creștere, dar suntem sub vecini

Cu un nivel de 11.105 euro/locuitor, România rămâne în urma Poloniei (14.156 euro) și Cehiei (15.928 euro), dar se apropie treptat de Bulgaria, care în 2015 era la jumătate din nivelul românesc.

Comparativ cu statele vestice, decalajul rămâne semnificativ: un german are o putere de cumpărare de 29.566 euro, iar un danez de 33.211 euro.

Totuși, România se numără printre țările cu cele mai rapide creșteri procentuale ale venitului disponibil din ultimii ani, pe fondul majorărilor salariale și al creșterii veniturilor din servicii și IT.

Cum se simte „prosperitatea” în realitate

Creșterea nominală a puterii de cumpărare nu înseamnă neapărat și o îmbunătățire reală a nivelului de trai. Inflația persistentă din ultimii ani, mai ales la alimente și energie, a erodat o parte importantă din veniturile suplimentare.

„Deși cifrele arată mai mulți bani pe hârtie, percepția populației este că banii nu ajung mai departe. Puterea reală de cumpărare depinde de evoluția prețurilor, nu doar de salarii”, subliniază experții NIQ.

România în context european

În 2025, media europeană a puterii de cumpărare a ajuns la 20.291 euro, în creștere cu 4% față de anul precedent. Țările cu cele mai mari venituri rămân Liechtenstein (71.130 euro), Elveția (53.011 euro) și Luxemburg (38.929 euro).

Între primul și ultimul loc – Ucraina (2.946 euro) – diferența este de 24 de ori. Acum zece ani, raportul era de 66 la 1, semn că țările din estul Europei, inclusiv România, reduc încet dar constant distanța față de Vest.

O țară împărțită în două: urban versus rural

Studiul confirmă o realitate deja vizibilă în economie: România se dezvoltă în două viteze.

În marile orașe și zonele periurbane, salariile medii au depășit 1.500 de euro net, iar nivelul de trai este apropiat de cel din sudul Europei.

În mediul rural și în județele monoindustriale, veniturile disponibile rămân sub 600–700 de euro lunar, iar ponderea cheltuielilor de bază (alimente, energie, locuință) depășește 70% din bugetul familiei.