Bucureștiul intră sub avertizare meteo în scurt timp

În intervalul 10 iunie, ora 12 – 10 iunie, ora 21, în București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, informează ANM.

Potrivit informării, până joi dimineața, cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi averse (în medie 10…15 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 35…40 km/h) și grindină de mici dimensiuni. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 15…18 grade.

Începând de joi de la ora 9.00 și până seara, cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări seara. Temperatura maximă va fi de 29…31 de grade.

Atenționare meteo și în alte părți ale țării

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, valabilă miercuri, între orele 12.00 şi 21.00, în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Galaţi, Tulcea, Ilfov, în municipiul Bucureşti şi parţial în judeţele Vâlcea şi Ialomiţa, scrie News.ro.

”În nordul şi centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei şi în zona Carpaţilor Meridionali şi de Curbură vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50…70 km/h) şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15…25 l/mp şi izolat de peste 30…40 l/mp”, au transmis meteorologii.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi, pe arii restrânse, şi în restul regiunilor din partea de sud şi est a ţării, precum şi la munte.

O altă atenţionare Cod galben, vizând intensificări ale vântului şi instabilitate atmosferică, va fi în vigoare joi, între orele 5.00 şi 10.00, în judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Cluj, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara şi parţial în Alba.

”În Banat, Crişana, Maramureş şi vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului (viteze de 50…70 km/h) şi izolat vijelii, descărcări electrice şi averse (15…25 l/mp)”, a arătat ANM.

Joi, între orele 10.00 şi 21.00, va fi în vigoare o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, în judeţele Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Mureş, Sibiu, Alba, Hunedoara, Gorj, Mehedinţi, Dolj, OIt, Teleorman, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Braşov, Prahova, Covasna, Harghita, Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău şi în unele zone ale judeţelor Vrancea, Buzău, Caraş-Severin, Timiş, Arad şi Bihor.

Astfel, în Maramureş, Transilvania, Oltenia, vestul şi nord-vestul Munteniei, vestul şi nordul Moldovei şi în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze de 50…70 km/h), căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 25…40 l/mp şi izolat de peste 50…60 l/mp.

Astfel de fenomene vor fi, în noaptea de joi spre vineri, în majoritatea zonelor, iar pe parcursul zilei de vineri mai ales în jumătatea estică a ţării.

În Bucureşti, miercuri cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza şi seara, când vor fi averse (în medie 10…15 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 35…40 km/h) şi grindină de mici dimensiuni. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 15…18 grade.

Joi, cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări seara. Temperatura maximă va fi de 29…31 de grade.