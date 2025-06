Bucureștiul poate ajunge următorul Chișinău. Ce spun jucătorii din imobiliare despre dezvoltarea Capitalei

Oferta de locuințe noi în București a fost cu 36% mai mică în primul trimestru al acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate în cel mai nou raport pe această temă al Imobiliare.ro. Diminuarea numărului de proprietăți poate duce, în contextul unei cereri care se menține la un nivel ridicat, la creșteri galopante ale prețurilor, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani la Chișinău.

Reprezentanții pieței imobiliare au vorbit despre viitorul Capitalei – „Transformare urbană. De la dezvoltarea imobiliară la promisiunea unui stil de viață adaptat cerințelor moderne” – la evenimentul Imobiliare.ro HUB Național.

Dacă oferta rămâne în continuare scăzută, Bucureștiul poate ajunge următorul Chișinău

Fondatorul celei mai mari agenții imobiliare din Republica Moldova a făcut o paralelă cu piața imobiliară din Chișinău, unde în ultimul an prețurile locuințelor din Chișinău au crescut cu 44%. În 2023, creșterea a fost de 25%.

„Creșterile au fost cauzate de lipsa autorizațiilor de construire, care a început din 2020. Cred că această dinamică abia începe în București. Încă nu o înțeleg mulți investitori, cumpărători. Nici noi, în Chișinău, n-am înțeles-o din start”, a declarat Vlad Musteață, CEO North Bucharest Investments, agenție specializată pe zona de nord a Capitalei și fondatorul celei mai mari agenții imobiliare din Republica Moldova.

În opinia sa, dacă nu vor fi luate măsuri pentru ca oferta să crească, același scenariu poate să apară și în București în următorii doi ani.

„La noi (n.r. – în Chișinău) s-a întâmplat un fenomen interesant. Pe măsură ce piața a început să vorbească despre lipsa stocurilor, s-a creat o accelerare a achizițiilor. Toți au înțeles că nu se va construi, că nu vor fi autorizații și brusc au vrut să investească rapid, ceea ce a generat o cerere mai mare decât este normal pe fondul unei oferte în scădere. Acest lucru a accelerat creșterea prețurilor. Din punctul meu de vedere, acest lucru se poate întâmpla în București, dacă nu ies autorizații noi la proiecte semnificative, nu blocuri boutique de 20 de apartamente”, a mai menționat speakerul evenimentului Imobiliare.ro HUB Național 2025.

Vlad Musteață a subliniat că unele dintre miile de apartamente noi planificate de către dezvoltatori au fost deja vândute, fapt ce reduce oferta reală la care vor avea acces cumpărătorii pe parcursul următorilor ani.

„Cumpărătorii încep să se liniștească după perioada tulbure a alegerilor”

Chiar dacă Bucureștiul are potențial, următorul an nu va aduce schimbări masive pe fondul interimatului de la Primăria Capitalei.

Bucureștiul are un potențial semnificativ de dezvoltare pe zona rezidențială. La acest moment, este depășit în materie de prețuri de orașele Cluj-Napoca și Brașov. Dacă un apartament nou în Capitală poate fi cumpărat, în medie, cu 2.173 euro/mp, o locuință similară în vestul țării costă circa 3.200 euro/mp, iar la poalele Tâmpei în jur de 2.500 euro/mp.

Lucrurile se pot schimba, însă, în următorii doi ani, este de părere Laurențiu Afrăsine, CEO Akcent Development, dezvoltatorul proiectului Akcent City din zona Bucureștii Noi. Ansamblul a fost început cu un an și jumătate în urmă și urmează să fie finalizat cel târziu la începutul lui 2026.

„În momentul de față avem vândut peste 75% din proiect și nu este finalizat, va fi finalizat la sfârșitul acestui an – începutul anului viitor. Este clar că există o cerere destul de mare. (…) Au fost niște fluctuații în procesul de vânzare în perioada de sfârșit de an și la începutul acestui an, generate de contextul politic al alegerilor prezidențiale. Văd că lucrurile tind să se stabilizeze, am început din nou să primim cereri, ceea ce înseamnă că acum cumpărătorii încep să se liniștească și probabil că acest climat care sperăm că va fi unul de liniște va fi benefic și pentru partea de vânzări, cu două mici amendamente – așteptăm cu toții, atât noi dezvoltatorii, cât și clienții, să vedem ce se întâmplă în zona de fiscalitate, de taxe, și de formare a noului guvern, care cu siguranță va veni și va impune niște măsuri care probabil nu vor fi cele mai populare. Și sperăm ca pe viitor cursul valutar să se stabilizeze la o valoare cât mai mică”, a explicat CEO-ul Akcent Development.

Locuințele din București ar putea să fie scoase la vânzare, în câțiva ani, cu 5.000 de euro/mp

Românii vor cumpăra locuințe tot mai scumpe în anii ce urmează. Există două scenarii la care ne putem aștepta – fie la o majorare graduală anuală cu o cifră a prețurilor, fie la o creștere accelerată, de două cifre. Doar autoritățile locale pot influența această evoluție, este de părere Cătălin Priscorniță, CEO Blitz, agenție imobiliară prezentă în peste 30 de orașe din țară.

„Primăriile trebuie să dea drumul la toate proiectele acestea care stau în tergiversare de 8-15 ani, PUZ-uri și PUG-uri în derulare care nu se mai termină. Prin această infuzie de proprietăți în piață vine și corecția, pentru că randamentele sunt foarte mari în imobiliare, comparativ cu Europa. Investitorii și dezvoltatorii fac bani foarte frumoși”, a explicat Priscorniță.

„Eu văd, prin 2030, în varianta optimistă cu accelerare, un preț de peste 6.000 de euro în Cluj și de 5.000 euro pe București. Oricum, va fi o creștere sănătoasă pentru că este sustenabilitate. Această diferență între nou și vechi se va accentua în următorii ani. Își vor avea locul în piața din România și proiectele de tip boutique și medii și mari pentru că fiecare proiect are consumatorii lui”, a mai menționat el.

În opinia sa, deficitul bugetar poate fi acoperit prin stimularea sectorului de real estate. „Dacă aș fi pentru o zi președinte, aș pune un premier gospodar care să își dorească să dinamizeze cât mai mult această industrie care este atât de conectată cu alte sectoare pe verticală și orizontală și astfel să ieșim din deficit. De aici se poate rezolva rapid problema aceasta de țară. Să creștem PIB-ul țării prin accelerația pe zona de imobiliare pentru că este un vector de dezvoltare foarte puternic”, a adăugat el.