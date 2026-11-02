Bucureștiul, sub patru alerte meteo, până miercuri. Se anunță o vreme severă

Vremea se menține rece și continuă să plouă în București, anunță luni meteorologii, care au emis patru alerte cod galben de ploi însemnate și vânt puternic, ce vizează Capitala până pe 4 noiembrie.

Mai multe județe din sudul și estul țării se află până miercuri sub alerte cod galben și portocaliu de ploi abundente și vânt puternic, în vreme ce la munte se anunță ninsori și strat de zăpadă de până la 15 cm.

Vizată de alertele meteo severe este și Capitala, până pe 4 noiembrie, la ora 10.00.

Potrivit prognozei ANM, luni, în Capitală, vremea va fi rece, închisă și va ploua însemnat cantitativ, îndeosebi pe parcursul zilei (cantități de apă în general de 20…30 l/mp). Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare (rafale de 50…60 km/h). Temperatura maximă va fi de 8 grade, iar cea minimă va fi de 7…8 grade.

Marți, vremea se va menține rece, închisă și va ploua însemnat cantitativ (cantități de apă în general de 15…25 l/mp). Vântul va avea intensificări temporare (rafale de 50…60 km/h). Temperatura maximă va fi de 9…10 grade, iar cea minimă de 7…8 grade.

Miercuri, cerul va fi noros și temporar va ploua slab (cantități de apă de 2…5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade.