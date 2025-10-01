Sari direct la conținut
Budapesta acuză Bruxellesul că finanțează Ucraina „în loc să rezolve problemele UE”

Peter Szijjarto, Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP / Profimedia
Următorul buget pe șapte ani al Uniunii Europene „se referă în primul rând la menținerea armatei și a statului ucrainean, mai curând decât să se concentreze pe provocările Uniunii Europene”, a susținut miercuri, la Budapesta, ministrul ungar al afacerilor externe și comerțului, înaintea unui summit informal al UE la Copenhaga, relatează agenția maghiară MTI.

Peter Szijjarto a afirmat, citat într-un comunicat al ministerului său, că „securitatea și economia UE s-au deteriorat semnificativ din cauza deciziilor proaste de la Bruxelles”, notează Agerpres.

„Bruxellesul se pregătește de război și încearcă să-i facă pe europeni, între care și pe unguri, să plătească pentru asta (…). Acest buget este practic un buget al Ucrainei”, a spus ministrul ungar.

UE ar trebui mai degrabă să rezolve situația creată pe fondul competitivității sale deficitare, să creeze securitate energetică și să pună noi baze pentru creșterea economică europeană, a afirmat el. „În schimb (…) Comisia Europeană vrea să trimită banii europenilor, printre care și ai ungurilor, în Ucraina, pentru a-i cheltui pe statul și armata ucrainene”, potrivit lui Szijjarto.

„Noi vrem pace în Europa, în timp ce Bruxellesul vrea război. Dacă nu va există o schimbare patriotică, putem conta pe politici pro-război, pro-migrație și pro-gender din partea Bruxellesului. Noi nu vrem război, migrație sau nebunia legată de gen și nu vrem ca banii ungurilor să fie trimiși în Ucraina”, a insistat ministrul ungar de externe.

