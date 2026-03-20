Budapesta confirmă vizita lui JD Vance. Administrația Trump, încă un pas în sprijinul lui Viktor Orban înaintea alegerilor din Ungaria

Vicepreședintele JD Vance va merge într-o vizită în Ungaria la începutul lunii aprilie, conform anunțului făcut vineri de ministrul ungar al afacerilor externe, Peter Szijjarto. Două surse familiare cu pregătirile au declarat pentru Reuters că Vance face acest lucru în semn de susținere pentru premierul Viktor Orban, pe care îl așteaptă cel mai greu test electoral de când a venit la putere, în 2010.

Înaintea alegerilor din 12 aprilie, Viktor Orban se află în majoritatea sondajelor în spatele lui Peter Magyar, un fost apropiat al guvernului, devenit între timp principalul opozant.

„Vicepreședintele SUA va veni în Ungaria, dacă știu bine, cândva la începutul lunii aprilie”, a declarat Szijjarto în podcastul Otponban. „Acesta este rezultatul unor relații SUA-Ungaria excelente, faptul că există întâlniri personale din când în când”, a adăugat oficialul ungar.

Al doilea oficial de top din administrația Trump care merge în Ungaria

Dacă vizita se va concretiza, JD Vance nu va fi primul oficial american care merge în Ungaria pentru a-i susține pe Viktor Orban și partidul său, Fidesz, înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie.

Un gest similar a fost făcut de șeful diplomației americane. Marco Rubio a fost la Budapesta în februarie și și-a exprimat public susținerea pentru actualul premier al Ungariei, care se confruntă cu probleme economice, șocul prețurilor la energie și un rival văzut drept o alternativă viabilă, potrivit Reuters.

„Vă pot spune cu încredere că președintele Trump este profund dedicat succesului dumneavoastră”, i-a spus Rubio lui Orban cu ocazia vizitei. „Intrăm într-o eră de aur a relațiilor dintre țările noastre, datorită relației pe care o aveți cu președintele SUA”, a adăugat secretarul de stat american, citat de Reuters.

Viktor Orban, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui american Donald Trump în Europa, se află de multă vreme într-un conflict cu Bruxelles-ul, pe o gamă largă de subiecte, inclusiv în ceea ce privește Ucraina. Liderul ungar a menținut relații cordiale cu Rusia, refuză să trimită arme Kievului și se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

Trump a transmis un mesaj de susținere pentru Orban luna trecută, când l-a numit pe premierul Ungariei „un lider cu adevărat puternic”, într-o postare pe rețelele sociale.