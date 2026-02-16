Marco Rubio anunță la Budapesta susținerea puternică a lui Trump pentru Viktor Orbán, înaintea alegerilor din aprilie: „O epocă de aur”

Partidul Fidesz al premierului maghiar este pe locul doi în unele sondaje de opinie, scrie Reuters, dar Viktor Orbán este pe primul loc în inima președintelui SUA Donald Trump.

Președintele Donald Trump este dedicat succesului lui Viktor Orbán, deoarece leadershipul acestuia este crucial pentru interesele naționale ale SUA, a declarat luni secretarul de stat american Marco Rubio, care a oferit astfel un sprijin puternic pentru liderul naționalist, înaintea alegerilor cruciale din 12 aprilie.

Prezent la Budapesta alături de cel mai pro-rus lider din UE, Rubio a salutat „epoca de aur a relațiilor” dintre SUA și Ungaria.

„Vă pot spune cu încredere că președintele Trump este profund dedicat succesului dumneavoastră”, i-a spus Rubio lui Orbán. „Intrăm într-o eră de aur a relațiilor dintre țările noastre, datorită relației pe care o aveți cu președintele SUA”, a adăugat secretarul de stat american, citat de Reuters.

„Succesul dumneavoastră este succesul nostru”, i-a spus Rubio lui Orbán. „Relația pe care o avem aici, în Europa Centrală, prin intermediul dumneavoastră, este esențială și vitală pentru interesele noastre naționale în anii care vor urma”, a adăugat el.

Orbán anunță că merge la Washington la Consiliul pentru Pace

Orbán, cel mai eurosceptic lider al UE, a blocat sau a diluat timp de ani de zile eforturile Bruxelles-ului de a impune sancțiuni Rusiei pentru războiul său împotriva Ucrainei, în vreme ce a împiedicat eforturile de a spori sprijinul acordat Kievului, scrie Financial Times.

El a fost de asemenea un aliat și o sursă de inspirație pentru mișcarea MAGA, care a descris în mod regulat Uniunea Europeană ca pe un inamic ideologic.

Subliniind că alegătorii maghiari sunt cei care decid asupra guvernului lor la alegerile din aprilie, Rubio a spus totuși că Trump îl susține pe Orbán.

„Dacă vă confruntați cu lucruri care amenință stabilitatea țării voastre, știu că președintele Trump ar fi foarte interesat, datorită relației voastre și datorită importanței acestei țări pentru noi”, a asigurat Rubio.

Salutând acordurile semnate cu Rubio privind petrolul, gazul și energia nucleară, Orbán a vorbit și el despre „o nouă epocă de aur în ceea ce privește relația dintre SUA și Ungaria”.

„Investițiile au atins un nivel record, am restabilit liberalizarea vizelor și suntem membri fondatori ai Consiliului pentru Pace, la a cărui sesiune inaugurală mă voi deplasa joi la Washington”, a adăugat Orbán.

Rubio, vizite în Ungaria și Slovacia

Rubio se află în prezent în a doua etapă a unui turneu de două zile în Europa Centrală, vizitând Slovacia și Ungaria, țări ai căror lideri conservatori au relații cordiale cu Trump, în vreme ce sunt critici față de Uniunea Europeană.

La alegerile din aprilie, Orbán se confruntă cu o cursă strânsă pentru a-și păstra puterea, unele sondaje plasând partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, cu aproximativ 10 puncte procentuale înaintea partidului de guvernământ Fidesz.

Votul va avea implicații majore pentru Europa și mișcările politice conservatoare și de extremă dreapta.

Invitată să comenteze pe tema declarațiilor lui Rubio, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, a spus că „este la latitudinea guvernului SUA să decidă pe cine dorește să susțină și de ce”.

„După cum bine știți, noi, aici în Europa, avem o abordare diferită. Nu este obiceiul nostru să susținem – sau să nu susținem – candidați specifici în timpul unei campanii electorale”, a declarat ea.

Laudele lui Rubio la adresa guvernului maghiar vin la o săptămână după ce Trump l-a susținut în mod direct pe Orbán, scriind pe rețelele sociale: „L-am susținut cu mândrie pe Viktor în alegerile din 2022 și este o onoare să o fac din nou”.