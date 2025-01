Buget 2025: Parlamentul şi Preşedinţia primesc bugete mai mici, la fel şi Agricultura, Cultura şi MAE. Cele mai mari creşteri de buget, la Proiecte Europene şi Transporturi

Ministerele Culturii, Agriculturii şi Afacerilor Externe, dar şi Parlamentul şi Administraţia Prezidenţială primesc mai puţini bani decât anul trecut, conform proiectului Legii bugetului, publicat joi seară. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cel al Transporturilor, al Educaţiei şi Ministerul Muncii au bugete majorate, la fel şi Secretariatul General al Guvernului. Bugetul Administraţiei Prezidenţiale scade cu 10,35% anul acesta, comparativ cu anul trecut, de la 114.567.000 lei la 102.715.000 lei.

Şi cele două camere ale Parlamentului vor avea bugete mai mici comparativ cu 2024

La Senat, scăderea bugetară este de 4,34%, de la 294.201.000 execuţie preliminată pentru anul 2024 la 281.440.000 lei pentru anul în curs. Estimările pentru anii viitori indică creşteri, an de an, ale bugetului camerei superioare a Parlamentului, din 2026 fiind estimate bugete de peste 300 de milioane de lei, care vor fi mai mari de la un an la altul.

La Camera Deputaţilor, bugetul pentru anul acesta este cu 6,81% mai mic decât execuţia preliminată a anului trecut. Astfel, de la cheltuieli de 618.442.000 de la bugetul public în 2024, Camerei Deputaţilor i se alocă pentru acest an un buget de 576.309.000 lei. Dinn 2026, estimările arată că bugetul Camerei Deputaţilor va depăşi 623 de milioane de lei şi că acesta va creşte de la un an la altul, ajungându-se în 2028 la peste 662 de milioane de lei.

Ministere cărora le creşte bugetul

De cea mai mare creştere a bugetului beneficiază Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene. Bugetul acestuia creşte cu 37,93%, de la 11.412 milioane lei la 15.740,2 milioane lei.

Una dintre cele mai mari creşteri în ceea ce priveşte bugetul se regăseşte la Ministerul Transporturilor, unde de la un buget de 36.156,5 milioane lei anul trecut se ajunge la un buget de 43.265,9, cu 19,66% mai mult.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale va beneficia de o creştere bugetară de 17 procente, de la 82.148 milioane lei anul trecut la 96.111,9 milioane lei în 2025. Ministerul a rezultat din comasarea a două ministere, la reorganizarea recent făcută la nivelul Guvernului.

Bugetul Ministerului Educaţiei creşte cu aproape zece procente, aşa cum a anunţat ministrul Daniel David. Conform proiectului de buget, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va avea, în acest an, un buget de 64,818,2 milioane de lei, comparativ cu 58,319,2 milioane lei anul trecut, creşterea exactă fiind de 9,86%.

Ministerul Apărării Naţionale este, de asemenea, una dintre instituţiile care beneficiază de creşteri bugetare, în acest caz majorarea fiind de peste zece procente. Dacă în anul 2024 bugetul MApN a fost de 38.805,2 milioane lei, anul acesta instituţiei i s-au alocat 42.755 milioane lei, cu 10,18% mai mult.

La MApN se va pune accent pe programe de înzestrare a Armatei, iar anul acesta se preconizează peste 20 de proceduri de achiziţii, de la echipamente de geniu la sisteme de război şi sisteme de securitate şi apărare cibernetică.

Ministerul Afacerilor Interne va avea, în 2025, un buget cu 2,68% mai mare decât anul trecut, de la 33.140,5 milioane lei la 34.958 milioane lei.

Secretariatul General al Guvernului primeşte, de asemenea, mai mulţi bani. Bugetul alocat SGG creșlte anul acesta cu 8,35%, de la 2.190,2 milioane la 2.373 milioane lei.

La Ministerul Energiei creşterea bugetară este de 161,14% de la 5.848,7 milioane lei la 15.273,7 milioane lei.

„Principalul obiectiv strategic al Ministerului Energiei este creşterea securităţii energetice a României, gestionarea sigură a resurselor energetice şi modernizarea sistemului energetic naţional, care vizează exploatarea sigură şi eficientă a resurselor energetice primare şi a sistemului de alimentare cu energie electrică şi gaze naturale drept combustibil de tranziţie pentru siguranţa sistemului energetic, realizarea studiilor şi documentelor programatice necesare aplicării strategiei şi Programului de guvernare în domeniul energetic şi al resurselor energetice precum şi dezvoltarea şi producţia pe piaţa locală de noi tehnologii low carbon”, se arată în document

La Ministerul Mediului creşterea bugetară este de 55,6%, de la 3,110,6 milioane lei anul trecut la 4.840,7 milioane lei anul acesta.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului va avea un buget cu 46,56% mai mare decât anul trecut, de la 2.006,6 milioane lei la 2.940,8 milioane lei.

Ministerul Finanţelor va beneficia de credite bugetare de 12.074 milioane de lei, cu 38,5% mai mult comparativ cu 2024, când execuţia preliminată a ministerului a fost de 8.716 milioane lei.

Ministerul Sănătăţii primeşte cu 35,11% mai mulţi bani, ajungând anul acesta la un buget de 27.986 milioane lei, comparativ cu 20.714,2 milioane anul trecut.

Ministerul Justiţiei va avea un buget cu 16,8% mai mare, de la 3.575,7 milioane lei la 4.154,2 milioane lei anul acesta.

Scăderi la Cultură, Agricultură şi Afaceri Externe

Una dintre scăderile bugetare importante se regăseşte la Ministerul Afacerilor Externe. Instituţiei îi este alocat pentru anul în curs un buget de 1.469,3 milioane lei, cu 18,95% mai puţin decât în anul 2024, când execuţia bugetară preliminată a ministerului a fost de 1.812,8 milioane lei.

Scădere a bugetului se înregistrează şi la Ministerul Agriculturii, aceasta fiind de 5,76%, de la 27.362 milioane lei la 25.785 milioane lei.

Ministerul Culturii pierde din nou bani la împărţirea bugetului, cu o alocare de 1.404,7 milioane lei, cu 1,16% mai puţin decât anul trecut, când execuţia a fost de 1.421,2 milioane lei.

Bugetul Ministerului Dezvoltării scade cu 12,15% de la 24.659,7 milioane lei la 21.662,7 milioane lei. Ministerul Public primeşte cu 16,7% mai puţini bani, de la 2.589,2 milioane lei la 2.155,8 milioane lei în 2025.(news.ro)