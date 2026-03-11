Condiția vehiculată de Iran, prin intermediari, pentru un armistițiu cu SUA și Israelul

Iranul, îngrijorat în mod special că va fi atacat din nou de Israel după ce se încheie actualul război, le-a transmis intermediarilor regionali că, pentru o încetare a focului, Statele Unite trebuie să garanteze că nici ele și nici Israelul nu vor mai ataca țara pe viitor, conform declarațiilor făcute de mai mulți oficiali familiarizați cu subiectul pentru Bloomberg.

Este neclar dacă Statele Unite sunt dispuse să facă Iranului o astfel de promisiune și dacă ar fi gata să insiste pentru ca Israelul să facă același lucru. Conform surselor, canalele secundare sunt facilitate de state europene și țări din Orientul Mijlociu.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat miercuri seară că singura modalitate de a pune capăt războiului este „recunoașterea drepturilor legitime ale Iranului, plata de reparații și garanții internaționale ferme împotriva viitoarelor agresiuni”.

El a precizat că a transmis acest mesaj „liderilor Rusiei și Pakistanului”.

Trump susține că războiul este „mai ușor” decât credea

Președintele american Donald Trump a spus că operațiunea lansată în 28 februarie împotriva Iranului este „cu mult înainte” față de calendarul prevăzut.

„S-a dovedit a fi mai ușor decât am crezut”, le-a declarat Trump reporterilor care îl însoțeau în Ohio, potrivit CNN și The Guardian.

Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri că atacurile Statelor Unite și Israelului au slăbit capacitățile militare balistice ale Iranului, însă acestea „nu au fost reduse la zero”.

În cadrul unor declarații făcute după o convorbire video cu ceilalți lideri din G7, el a spus că Trump trebuie „să clarifice atât obiectivele sale finale, cât și ritmul pe care dorește să îl stabilească pentru operațiunile” lansate alături de Israel împotriva Iranului.

Armata Iranului, care a continuat să lanseze rachete și drone spre Israel și țări ca Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain, a amenințat miercuri că intenționează să atace „centre economice și bănci” din Golf, reclamând un atac israeliano-american asupra unei sucursale bancare din Teheran, potrivit AFP.