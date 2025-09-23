Bugetarii vor avea o nouă Lege a salarizării. Când crede ministrul Muncii că ar putea intra în vigoare

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi, la Prima News, că o nouă Lege a salarizării ar putea fi adoptată în 2026, an în care este posibilă și intrarea ei în vigoare. Manole a spus că a cerut deja altor ministere să desemneze membri în grupul de lucru care va elabora viitorul act normativ.

„Am solicitat deja colegilor din alte ministere relevante să ne desemneze membrii într-un grup de lucru. Vom avea un draft, îl vom face public, va fi o discuţie lungă, va fi o discuţie serioasă cu sindicate, patronate, de fapt, în primul rând cu sindicatele din administraţie, dar va fi o temă în care vom respecta la linie procedura de consultare publică, în care vom asculta pe absolut toată lumea, absolut toate sindicatele, pentru că aşa trebuie să se întâmple”, a spus ministrul Muncii, Florin Manole, citat de News.ro

Manole a spus că legea ar putea intra în vigoare încă de anul viitor, însă discuțiile sunt deocamdată într-un stadiu incipient.

„Nu am avut încă discuţia despre anvelopa bugetară. Deocamdată, am început discuţiile despre principiile de bază. O să depăşim asta, o să ajungem şi la bani, va fi extrem de important. Va trebui în primul rând să ţinem cont însă de echitate în sistem. Eu nu vă ascund că mi se pare că legea făcută de doamna Olguţa Vasilescu era suficient de bună. Îmi pare rău că nu a fost implementată corect şi că trebuie să reinventăm”, a spus Florin Manole.

În ce privește pensiile magistraților, ministrul Muncii s-a arătat încrezători că proiectul Guvernului va trece testul de constituționalitate de la CCR.

„Nu am niciun fel de emoţie, pentru că eu ştiu că guvernul a făcut un proiect cu gândul de a trece, nu cu gândul de a pica la Curtea Constituţională”, a spus ministrul.

Potrivit lui Manole, „o decizie nefavorabilă a Curţii Constituţionale ar însemna pentru Ministerul Muncii neînchiderea şi neîndeplinirea jalonului referitor la pensii şi, deci, necesitatea unui nou efort, rapid, de urgenţă, pentru a veni cu o nouă propunere care să reziste la controlul de constituţionalitate”.