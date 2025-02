„Bugetul nu are niciun fel de priorități. E o goană după venituri fără să luăm în calcul efectele perverse; vrem să luăm bani imediat, de unde se poate și cum se poate”, spune un fost ministru al Finanțelor

„Mă dezamăgește faptul că bugetul nu are niciun fel de priorități. Orice buget într-o țară normală trebuie să aibă niște priorități. Iar aceste priorități trebuie făcute pe baza unor analize în care niște niște oameni deștepți ne spun unde va ajunge în România la sfârșitul anului bugetar”, a spus profesorul Mircea Coșea într-o dezbatere organizată de Asociația „Ține de noi”, condusă de Răzvan Orășanu.

În alte țări se fac asemenea analize în care Guvernul arată public intențiile pe care le are legat de structura economiei, ritmul de creștere, bunăstarea populației și așa mai departe.

„Noi asistăm la această goană după venituri fără să se ia în calcul efectele perverse; vrem să luăm bani imediat, de unde se poate și cum se poate, fără să ne intereseze ce se va întâmpla în viitor”, a mai spun Mircea Coșea.

Fostul ministru de Finanțe din Guvernul Văcăroiu, spune că nu e partizanul ideii că intrăm într-o apocalipsă și că o să fie un an în care vom muri toți de foame. „Nici vorbă de așa ceva. Cred că până la urmă lucrurile vor intra pe un făgaș, dar asta ne va lua mari eforturi. Și, de la început spun, am o neîncredere vădită față de cei care astăzi conduc acest buget. Pentru că ce s-a întâmplat în anul 2024, ei sunt vinovați direct. E greu de crezut că cei care au greșit sunt și cei care vor repara greșelile făcute, dar probabil că vor fi forțați de alte evenimente”, explică Coșea.

El a vorbit în dezbaterea citată și de deziluzia pe care o are în legătură cu bugetul pe 2025.

„Deziluzia mea ține de felul în care este interpretat bugetul în România. Și o să fac apel la o amintire care o am din primul an de facultate.. Asta era prin 1960, când noi învățam economia după manual rusești. Și eram învățați că bugetul este un cont contabil pe sistemul „hodrasciot” care însemna „o familie chibzuită”. Iar la sfârșitul anului trebuia să fie o egalitate deplină între venituri și cheltuieli. În timp, am trecut la manuale românești. În care bugetul nu mai era un cont contabil ci un element de strategie ce prin care statul prin politica fiscală și prin fondurile bugetare dezvolta anumite ramuri și ținea în echilibru economia țării.

Eu remarc că suntem încă într-o perioadă în care bugetul României este în continuare un cont contabil. Și asta mă dezamăgește. Toate cifrele pe care le mutăm de ici-colo, luăm dintr-o parte și punem în alta cu singurul scop final să ajungem să ne încadrăm în deficit, care la urma urmei este doar o cifră”, spune fostul ministru al Finanțelor.

În opinia lui, dacă am avea priorități, am ști care sunt ramurile care pot tracta economia și ce trebuie să facem pentru a le stimula. „Domnul ministru de finanțe speră să ia 50 de miliarde din eliminarea unor facilități. Le va lua probabil, dar anul viitor vom vedea că industriile de la care le-a luat erau cele care trăgeau economia în sus și că măsurile luate le-au frânat dezvoltarea”, consideră Coșea.

El s-a arătat foarte mirat de, ceea ce numește el, „o neînțelegere” : scăderea bugetului la Ministerul Agriculturii.

„Este o neînțelegere a faptului că agricultura ar trebui să fie cea mai important prioritate a României. Aâtâ ca urgență cât și ca valoare a ei în timp.

Avem o scădere a terenului arabil ca urmare a deșertificării de 10- 18%, ceea ce înseamnă că ar trebui să începem acum un program de redresare pedologică și de irigații ca să putem să ne menținem potențialul. În al doilea rând, studiile internaționale importante arată că există o schimbare rapidă a climei , mult mai rapidă decât se credea. Și că asta determină principalele țări cu potențial agricol, să-și revizuiască structura culturilor sau să pornească înființarea de culturi care se pretează noilor condiții climatice. Ori, asta cere bani alocați și programe atent studiate”, a conschis Mircea Coșea.