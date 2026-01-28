Bugetul Primăriei București, discutat astăzi într-o ședință la Guvern după ce Ciprian Ciucu a spus că „nu are bani nici să treacă strada”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, va merge miercuri la Guvern împreună cu primarii de sectoare pentru a discuta cu vicepremierul Taczos Barna despre viitorul buget al Capitalei, potrivit surselor HotNews.

Ședința, care este programată pentru ora 15.00, are loc într-o zi în care premierul Ilie Bolojan este plecat într-o vizită oficială în Germania.

Guvernul Bolojan a intrat în 2026 fără a finaliza bugetul național, așa cum se întâmplă în mod uzual. Inițial, planul era ca bugetul să fie adoptat la finalul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie. Estimarea actuală a autorităților este a doua jumătate a lunii februarie.

Premierul a purtat, până acum, discuții despre proiectul de buget cu toți miniștrii, cu guvernatorul Băncii Naționale și cu președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan spunea pe 17 decembrie 2025 că „nu e bine că nu avem nici măcar proiectul de buget”. „Noi trebuia la 31 decembrie să avem bugetul. Urgenţa pentru coaliţie este să dea bugetul pe 2026”, a mai spus atunci președintele.

Condiția pusă de președinte pentru a semna bugetul

Nicușor Dan a declarat într-un interviu oferit în decembrie pentru Epoch Times că nu va promulga bugetul dacă ignoră referendumul pentru Capitală din 2024 când bucureștenii au votat ca repartizarea între Primăria Municipiului București și Primăriile de Sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București. Până acum, repatizarea era făcută de guvern, iar Nicușor Dan s-a plâns, când era primar general, de alocări insuficiente pentru PMB.

„Parlamentul trebuie să fie pro-activ și să schimbe partea de taxe locale, și una care ține de legea bugetului național – împărțirea între Primăria Capitalei și primăriile de sector. Eu nu o să semnez legea bugetului național care ignoră referendumul”, a spus Nicușor Dan pentru Epoch Times.

Ciprian Ciucu: „PMB nu are bani nici să treacă strada”

La rândul său, noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat de mai multe ori că, deși Primăria Generală a primit 317 milioane de lei de la Guvern pentru luna ianuarie, „PMB nu are bani nici să treacă strada”. Printr-o postare pe Facebook, primarul general arăta că, în comparație cu lunile ianuarie din alți bani, suma primită în 2026 e mai mică:

„358 mil, ianuarie 2022;

488 mil, ianuarie 2023;

551 mil, ianuarie 2024;

400 mil, ianuarie 2025”, explica Ciprian Ciucu în postarea de pe 13 ianuarie.

El a arătat că cele 317 milioane de lei au fost cheltuite, în mare parte pe salarii, datorii, subvenții sau litigii și că Primăria Capitalei a rămas cu „cca. 20 de mil”.

Ciucu a cerut sprijin de la Nicușor Dan și Ilie Bolojan

În prima sa conferință de presă ca primar general, Ciucu a confirmat problemele semnalate anterior de Nicușor Dan în privința problemelor bugetului municipiului București.

„Vreau să spun, din capul locului, că domnul preşedinte Nicuşor Dan a avut şi are dreptate în ceea ce priveşte problema structurală a bugetului municipiului București. Este o mică minune faptul că domnul fost primar general Nicuşor Dan a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire”, spunea Ciprian Ciucu pe 20 decembrie.

El a subliniat în legea bugetului național pentru anul 2026 e nevoie ca Primăria Municipiului Bucuresti să primească 70% din bugetul întregului oraș „pentru a evita falimentul”. Pe Facebook, a transmis că se bazează pe sprijinul președintelui Nicușor Dan pentru a pune în aplicare referendumul pentru București și pe premierul Bolojan pentru reformele necesare la nivelul Capitalei.

Comasări de instituții și creșterea prețurilor pentru transportul în comun

Într-o intervenție la Euronews România, Ciucu a anunțat că pregătește o serie de măsuri pentru a aduce mai mulți bani la bugetul Primăriei Generale.

„Pot să anunț în premieră că pe ordinea de zi de săptămâna viitoare a Consiliului Local o mică serie de instituții publice vor fi închise, am pregătit proiecte. Sunt instituții care nu au nicio rațiune de a exista dar care cheltuie bani pe chirii, mașini, fel și fel de prostii.”, a declarat Ciprian Ciucu.

El a spus că e posibil să crească și prețul biletelor pentru transportul în comun:

„Este foarte probabil şi este şi necesar să creştem preţul călătoriei pentru STB. Sunt pus în situaţia de a face multe reforme structurale. Unele grele. Comasări, restructurări, închideri de companii, de administraţii, de instituţii publice”, a adăugat primarul general al Capitalei.



