Bugetul Ucrainei pe 2026, aprobat de Parlamentul de la Kiev. Unde va merge cea mai mare parte a banilor: „Prioritățile sunt clare”

Parlamentul Ucrainei a aprobat miercuri bugetul pentru anul 2026, planificând să aloce aproape o treime din produsul intern brut al țării pentru apărare, în contextul războiului cu Rusia, informează Reuters.

Ucraina a fost zguduită de o criză politică în urma unei anchete privind corupția din sectorul energetic. Votul asupra bugetului a fost considerat de analiștii politici ca un test decisiv pentru Parlament, pentru a putea menține unitatea și a adopta decizii cheie într-o etapă critică a războiului.

„Acesta este un semnal important al rezilienței Ucrainei și al asigurării unei clauze financiare stabile pentru nevoile anului viitor”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

„Prioritățile sunt clare: asigurarea apărării noastre, programele sociale și capacitatea de a ne reconstrui viețile după atacurile Rusiei”, a precizat liderul de la Kiev.

Bugetul a fost aprobat de 257 de parlamentari, în ciuda criticilor din partea deputaților de opoziție, care au cerut salarii mai mari pentru soldați și o creștere a altor cheltuieli sociale. Parlamentarii au strigat „Rușine” pe măsură ce votul se desfășura.

Ministrul Finanțelor, Serhii Marchenko, a declarat că aproximativ 27,2% din PIB vor fi alocați armatei, producției și achizițiilor de arme.

Întrucât eforturile diplomatice de a pune capăt războiului nu au dat rezultate tangibile până în prezent, Ucraina se concentrează pe creșterea producției interne de armament pentru a menține liniile de apărare împotriva unui inamic mai mare și mai bine echipat.

Provocare pentru asigurarea finanțării externe

Deficitul bugetar pentru anul viitor este stabilit la 18,5% din PIB, a declarat Marchenko, adăugând că principala provocare pentru Kiev va fi asigurarea finanțării externe pentru acoperirea deficitului.

Marchenko a mai spus că țara va avea nevoie de peste 45 de miliarde de dolari în finanțare externă în 2026.

Ucraina speră să obțină un împrumut pentru reparații de la partenerii săi europeni, împrumut pentru care ar urma să fie utilizate activele rusești înghețate.

Aprobarea bugetului a reprezentat, de asemenea, un pas important pentru Ucraina în vederea obținerii unui nou program de împrumuturi din partea Fondului Monetar Internațional (FMI)

Guvernul prevede creșterea veniturilor și cheltuielilor bugetare pentru anul viitor.

Veniturile sunt estimate la aproximativ 2,92 trilioane de grivne (68,9 miliarde de dolari) în 2026, o creștere de aproape 415 miliarde de grivne față de anul acesta.

Cheltuielile sunt estimate la aproximativ 4,84 trilioane de grivne, o creștere de 134,5 miliarde de grivne față de anul acesta.

Aproape 60% din totalul cheltuielilor vor fi alocate apărării, inclusiv salariilor soldaților și achizițiilor de arme, au precizat oficialii ucraineni.