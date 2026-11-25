Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri că Franţa nu va accepta reducerea finanţării pentru politica agricolă comună (PAC) în viitorul buget multianual al Uniunii Europene, transmite AFP.

În ajunul unui summit important la Bruxelles, şeful statului francez a insistat „să nu lipsească niciun euro” din capitolul bugetar respectiv.

„Poziţia noastră este lipsită de orice ambiguitate” şi este „pentru mine prima condiţie pentru un eventual acord”, a spus Emmanuel Macron la o întâlnire cu reprezentanţii sindicatelor agricole, la Palatul Elysee.

„Anvelopa actuală a Franţei este de 66,25 miliarde de euro” credite europene, a reamintit preşedintele. El i-a asigurat pe sindicalişti că „ne vrem cele 66,25 de miliarde în credite europene, cele mai transparente şi ţintite posibile” în bugetul multianual al UE pe perioada 2028-2034.