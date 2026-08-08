Bulgaria a anunțat primele informații despre drona care a intrat din România și a explodat pe teritoriul său. De unde provine

Ministerul Apărării de la Sofia consideră că drona care a explodat în apropierea localității Kardam, la granița sa cu România, era de origine ucraineană, iar pătrunderea pe teritoriul bulgar a fost accidentală, relatează publicația bulgară Mediapool.

Analiza inițială a rămășițelor dronei care a căzut sâmbătă dimineață pe teritoriul bulgar arată că este vorba, cel mai probabil, de o dronă-momeală de tip „Maya”, precizează ministerul de la Sofia.

Acest tip de vehicule aeriene fără pilot este utilizat pe scară largă de Forțele Armate ale Ucrainei, a anunțat centrul de presă al Ministerului Apărării în cursul după-amiezii.

Ministerul precizează că, în acest moment, nu există motive să se creadă că a existatat o intenție din partea Ucrainei.

Unde a picat drona

La prânz, prim-ministrul bulgar Rumen Radev a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că o dronă s-a prăbușit și a explodat la ora 8:10 dimineața pe teritoriul bulgar, la granița cu România.

Locul prăbușirii se află în apropierea unor infrastructuri energetice critice: la aproximativ 200 de metri de o stație de compresoare din România, la 200 de metri de fostul punct de trecere a frontierei Kardam dintre Bulgaria și România și la aproximativ un kilometru de stația de compresoare a Bulgariei de pe gazoductul Trans-Balkan, a explicat Radev.

Aceasta a căzut într-un câmp de floarea-soarelui, fără a provoca pagube, potrivit oficialilor bulgari.

Aparatul nu a fost detectat nici de forțele de apărare aeriană române, nici de cele bulgare, deoarece identificarea sa la altitudini joase este dificilă. S-a auzit o explozie puternică și s-a văzut fum negru după impact

Scopul dronelor-momeală este de a epuiza apărarea aeriană a inamicului, forțându-l să utilizeze rachete antiaeriene costisitoare pentru a le doborî.

Precizări de la București

Ministerul Apărării Naționale de la București a precizat că sistemele sale de supraveghere radar nu au detectat nicio dronă care să fi traversat spațiul aerian românesc în direcția Bulgariei.

„De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei”, a precizat MApN.