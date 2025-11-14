Bulgaria a obținut o derogare de la sancțiunile britanice împotriva Lukoil

Marea Britanie a emis vineri o licență specială care permite companiilor să continue să lucreze cu două subsidiare bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil, afectat de sancțiuni, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.

Licența generală permite firmelor și băncilor să efectueze tranzacții cu Lukoil Bulgaria EOOD și Lukoil Neftochim Burgas AD, precum și cu subsidiarele lor, până în februarie.

Decizia vine după ce luna trecută Statele Unite și Marea Britanie au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere rusești – Lukoil și Rosneft – .

Licența, emisă de Oficiul pentru implementarea sancțiunilor financiare din Marea Britanie, permite ca plățile și resursele economice să fie efectuate de și către entitățile bulgare, conform contractelor existente sau celor noi.

Sancțiunile SUA au stârnit îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu combustibil pe timpul iernii în Bulgaria, unde Lukoil operează rafinăria din Burgas (singura din țară), sute de benzinării, plus depozite de combustibil. Joi, parlamentul bulgar a dat din nou undă verde proiectului de preluare a activelor companiei ruse, respingând veto-ul exprimat cu o zi înainte de președintele Rumen Radev.

În octombrie, Marea Britanie a emis o licență specială care permite companiilor să lucreze cu două subsidiare germane ale Rosneft, care sunt sub controlul autorităților de la Berlin.

Lukoil are trei rafinării în Europa, participații în zăcămintele din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt și Nigeria și sute de benzinării, inclusiv în Statele Unite. Cele mai recente sancțiuni au perturbat de asemenea operațiunile Lukoil din Irak, Finlanda și Bulgaria.