Legea pentru confiscarea rafinăriei deținute de ruși, respinsă de președintele Bulgariei. „Domeniul de aplicare a fost extins nejustificat și periculos”

Singura rafinărie de petrol din Bulgaria, Lukoil Neftochim Burgas, deținută de Rusia, situată în apropierea orașului Burgas, pe coasta Mării Negre, pe 17 martie 2022. FOTO: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia

Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins miercuri modificările legislative care ar fi permis guvernului de la Sofia să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil din Burgas și să o vândă pentru a proteja fabrica de impactul sancțiunilor impuse de SUA asupra petrolului rusesc, informează Reuters.

Radev a retrimis legea în parlament pentru discuții suplimentare, afirmând că modificările nu oferă protecție împotriva viitoarelor revendicări financiare împotriva statului, încalcă constituția Bulgariei și reprezintă un risc la adresa finanțelor publice.

Parlamentul a adoptat modificările legislative vinerea trecută, extinzând competențele unui administrator comercial special numit de guvern, care va putea supraveghea continuarea funcționării rafinăriei Lukoil din Bulgaria după 21 noiembrie, data la care sancțiunile SUA vor intra în vigoare, și va putea vinde compania.

„Domeniul de aplicare al legii a fost extins în mod nejustificat și periculos”, a declarat Radev într-un comunicat, adăugând că garanțiile menite să reducă riscul unor viitoare revendicări împotriva statului au fost eliminate fără motiv.

În Bulgaria, însă, președintele are în mare parte un rol ceremonial, iar parlamentul poate trece peste dreptul său de veto.

Luna trecută, SUA și Marea Britanie au impus sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft, cele mai mari două companii petroliere din Rusia, din cauza războiului Moscovei în Ucraina, decizie care amenință în mod major operațiunile acestora care se întind încă în toată Europa.

Bulgaria a cerut SUA scutire de la aplicarea sancțiunilor

Ministrul bulgar al Energiei, Jecho Stankov, a confirmat miercuri în parlament că Sofia a solicitat o scutire de la aplicarea sancțiunilor din partea Oficiului american pentru controlul activelor străine (OFAC), pe 27 data de octombrie, adică la câteva zile după ce administrația președintelui Donald Trump a anunțat restricțiile împotriva Lukoil și Rosneft. Ministrul nu a furnizat alte detalii cu privire la această chestiune.

Până la anunțul de miercuri al ministrului Stanko autoritățile de la Sofia nu anunțaseră public solicitarea unei astfel de exceptări. Declarația acestuia nu a precizat nici perioada pentru care Bulgaria a cerut exceptarea.

Stankov a spus însă că una dintre sarcinile principale ale noului manager numit de stat va fi organizarea unei monitorizări permanente pentru a împiedica direcționarea fondurilor de la filiale către companiile sancționate.

Sancțiunile SUA au stârnit îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu combustibil înainte de venirea iernii în Bulgaria, unde Lukoil operează rafinăria Burgas, o parte importantă a imperiului comercial al companiei în străinătate, și sute de benzinării.

Stankov a mai declarat că securitatea aprovizionării cu combustibil pentru consumatorii casnici este garantată și că Bulgaria deține, în depozitele sale, rezerve de benzină pentru șase luni, rezerve de motorină pentru patru luni și rezerve de combustibil pentru aviație pentru două luni.

El a precizat că sancțiunile SUA vor afecta în mod direct patru companii bulgare – Lukoil Neftochim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria și Lukoil Bulgaria Bunker – în urma suspendării serviciilor bancare după 21 noiembrie.