Bulgaria are cea mai mică speranță de viață din UE, iar România nu e departe

Bulgarii au cu cea mai mică speranță de viață în Uniunea Europeană. Media pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene este de 81,7 ani, în timp ce pentru Bulgaria este de 75,9 ani, scrie SEGA, preluată de Rador Radio România.

În România este de 76,6 ani, în Letonia – 76,7 ani, în Ungaria – 77 de ani și în Lituania – 77,6 ani, potrivit datelor din 2024, cele mai recente ale agenției Eurostat.

În trei țări europene, speranța medie de viață la naștere (așa cum este denumit de fapt acest indicator) este de peste 84 de ani.

În Spania este exact 84 de ani, iar în Italia și Suedia este de 84,1 ani. Norvegienii au 83,3 ani, francezii – 83,1 ani, portughezii – 82,7 ani, iar belgienii – 82,6 ani. În Slovenia și Austria, trăiesc în medie 82,3 ani, în Olanda – 82 de ani, în Germania – 81,5 ani.

Speranța de viață în 2024, potrivit Eurostat

Comparativ cu anul 2019, toate țările, cu excepția a două, au reușit să crească speranța medie de viață.

În Olanda, speranța de viață la naștere a scăzut cu 0,2 ani, în Spania nu s-a înregistrat nicio modificare, iar în Franța s-a înregistrat doar o ușoară creștere de 0,1 ani. Creșterea totală pentru Uniunea Europeană a fost de 0,4 ani.

Cea mai mare creștere comparativ cu ultimul an de dinainte de pandemie a fost înregistrată în Lituania – 1,1 ani, Republica Cehă, Letonia și România – 1 an, și Cipru – 0,9 ani.

Există, de asemenea, o diferență pozitivă semnificativă în Bulgaria – în 2019, speranța de viață a fost de 75,1 ani, adică s-a înregistrat o creștere de 0,8 ani.

