Bulgaria, cea mai nouă țară din spațiul Schengen, are un program al vizelor de aur pentru cetățenii din afara UE mai bun decât Spania sau Grecia

Bulgaria, care a aderat oficial la spațiul Schengen la 1 ianuarie 2025, odată cu România, a devenit una dintre cele mai atractive destinații pentru cetățenii din afara UE, inclusiv pentru indienii care vor să obțintă cetățenia în această țară în schimbul unor investiții, potrivit New Delhi Television Ltd.

Pentru profesioniștii indieni, familiile cu afaceri și persoanele cu venituri mari, viza de aur a Buglariei oferă câteva avantaje cheie, scrie publicația de știri indiană, care descrie noul program al bulgarilor.

Spre deosebire de programul anterior de cetățenie prin investiții, care s-a încheiat în 2022, această nouă viză oferă rezidență permanentă directă, împreună cu o cale clară către cetățenie după cinci ani, preciează sursa citată.

Lansată în 2023, viza de aur a Bulgariei permite cetățenilor din afara UE, inclusiv indienilor, să obțină rezidența permanentă investind cel puțin 5.120.000 de euro (aproximativ 4,5 crore de rupii) în fonduri bulgare autorizate.

Odată acordată, cetățenii obțin imediat drepturi de ședere, împreună cu accesul fără viză în zona Schengen. Cetățenia este posibilă după 5 ani, cu condiția îndeplinirii cerințelor legale.

Viza de aur oferă acces în întreaga zonă Schengen

Programul Golden Visa oferă câteva avantaje cheie, scrie New Delhi Television Ltd, care menționează că cetățenii care aleg Bugaria și aplică pentru această viză obțin imediat rezidența permanentă, iar soțul/soția, copiii, părinții și chiar socrii pot fi incluși în aceeași cerere.

De asemenea, nu este necesar să locuiți în Bulgaria un număr minim de zile pe an, iar viza de aur oferă acces în 116 țări, inclusiv în întreaga zonă Schengen.

Bulgaria are una dintre cele mai mici rate de impozitare pe venit din UE, de doar 10%, preciează publicația indiană, care notează că viza de aur din Bulgaria este mult mai accesibilă în comparație cu multe alte programe de rezidență din UE.

Deși suma de 5.120.000 de euro reprezintă în continuare o investiție semnificativă, beneficiile – rezidență permanentă directă, includerea familiei, fără cerințe de ședere, impozite reduse și cetățenie după 5 ani – o fac o alternativă mai bună decât Portugalia, Spania sau Grecia.

Cine este eligibil?

Persoanele cu vârsta de cel puțin 18 ani;

Cele care dețin un pașaport valabil;

Persoanele fără cazier judiciar;

Cele care efectuează investiția calificată de 5.120.000 euro într-un fond bulgar;

Persoanele care furnizează dovada unui venit mai mare decât suma investiției;

Cele care plătesc taxele de solicitare și de procesare.

