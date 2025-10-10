Bulgaria cumpără două tone de aur în vederea introducerii euro

Banca Națională a Bulgariei a anunțat că a achiziționat 66.000 de uncii troy de aur în legătură cu introducerea viitoare a monedei euro. Aceasta este echivalentul a 2.053,2 kilograme. Bulgaria va introduce moneda unică în circulație începând cu 1 ianuarie 2026.

Tranzacțiile de achiziționare de aur de către Banca Națională a Bulgariei (BNB) au fost efectuate pe piețele internaționale la prețuri de piață și reprezintă mai puțin de 1% din rezervele valutare internaționale ale Băncii Centrale, se arată în cumunicatul emis de autoritatea monetară bulgară.

Conform regulilor Băncii Centrale Europene (BCE), la adoptarea monedei euro, Banca Națională a Bulgariei (BNB) ar urma să furnizeze active de rezervă străine Băncii Centrale Europene. Scopul operațiunii este de a furniza cantitatea necesară de aur fără a reduce rezerva de aur existentă a BNB. Aceste active de rezervă străine includ în principal valută, dar și aur, cu un raport de 85% la 15%, a precizat BNB.

În termeni contabili, contribuția la BCE este înregistrată ca o creanță a BNB față de BCE. Este înregistrat ca activ în bilanțul BNB, ceea ce oferă Băncii Centrale Bulgare acces la veniturile Eurosistemului.

BNB pe locul doi în achizițiile de aur în lume în august

Acum câteva zile, Consiliul Mondial al Aurului a anunțat că BNB a achiziționat peste 2 tone de aur în luna august, scrie și Mediapool.bg. Acest lucru plasează Bulgaria pe locul doi în lume pentru această perioadă, deoarece Bulgaria nu a mai achiziționat o cantitate atât de mare de aur din iunie 1997, când a fost introdus Consiliul Monetar în țară. Doar Banca Centrală a Kazahstanului (7,7 tone) a achiziționat mai mult aur decât Bulgaria.

Alte patru țări au achiziționat peste 1 tonă în august – Turcia și Uzbekistan (câte 1,9 tone fiecare), Republica Cehă (1,7 tone) și Ghana (1,6 tone). Vânzările au fost efectuate de Rusia (3,1 tone), Indonezia (1,8 tone) și Mongolia (0,1 tone).

În total, cinci bănci centrale din întreaga lume au achiziționat peste 10 tone de aur de la începutul anului 2025. Polonia este lider la acest indicator cu 67,1 tone, urmată de Kazahstan (32,4 tone) și China (22,7 tone). Turcia (21,4 tone) și Republica Cehă (14,1 tone) se află, de asemenea, în top 5.

Nou record istoric – peste 4.000 de dolari pe uncie troy

Între timp, prețul aurului a stabilit un nou record istoric, ajungând la 4.037 de dolari pe uncie troy. Aceasta reprezintă o creștere de peste 50% în ultimul an – cea mai puternică performanță a metalului prețios din 1979.

Potrivit Financial Times, creșterea rapidă a aurului provoacă o adevărată nouă „goană după aur”, investitorii și instituțiile din întreaga lume grăbindu-se să ocupe poziții înainte ca prețul să-și continue creșterea.

Renumitul investitor și miliardar Ray Dalio a declarat la începutul acestei săptămâni că „aurul este acum mai sigur decât dolarul” și rămâne un instrument cheie pentru diversificarea portofoliilor într-un mediu economic incert. Între timp, băncile centrale continuă să fie principalii cumpărători, acumulând aproape 1.000 de tone de aur în ultimii trei ani. În Asia, India a raportat o dublare a importurilor de aur și argint în doar o lună, un semn clar al cererii continue.

Recordul anterior de 3.000 de dolari a fost stabilit în martie 2025, cu puțin timp înainte ca SUA să anunțe noi tarife pentru China, UE și alți parteneri comerciali cheie.

Cu câteva zile în urmă, banca de investiții Goldman Sachs și-a modificat previziunile privind prețul aurului la 4.900 de dolari până la sfârșitul anului 2026.

Potrivit lui Max Baklayan de la Tavex, perspectivele rămân extrem de pozitive pentru metalul galben. „Economia globală se confruntă cu o presiune fără precedent din partea datoriilor, inflației și instabilității geopolitice. Într-un astfel de mediu, aurul nu este doar o protecție – este un activ strategic. Mă aștept ca prețul său să depășească 5.000 de dolari până în 2030”, a comentat el.

Material realizat cu sprijinul Rador Radio România