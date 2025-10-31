Bulgaria restricționează exportul de produse petroliere, pe fondul sancțiunilor americane împotriva sectorului energetic rus

Parlamentul Bulgariei a adoptat vineri restricții temporare pentru exporturile de produse petroliere, inclusiv către alte state din UE, pentru a-și asigura o aprovizionare suficientă în contextul sancțiunilor SUA asupra energiei rusești, transmite AFP.

SUA a anunțat săptămâna trecută sancțiuni pentru principalii producători de petrol ai Rusiei, Rosneft și Lukoil, primele măsuri de acest gen după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Lukoil operează cea mai mare rafinărie de petrol din Bulgaria, cu toate că a acceptat joi o ofertă de vânzare a tuturor activelor sale externe.

Moțiunea înaintată de coaliția tripartită de guvernământ din Bulgaria a abordat „necesitatea de a garanta securitatea energetică a țării și stabilitatea pieței interne de combustibil în legătură cu” sancțiunile impuse de Statele Unite, au declarat susținătorii demersului într-un comunicat.

„Într-un context de predictibilitate redusă în privința aprovizionării, interdicția temporară asupra exporturilor și livrărilor intra-UE este impusă ca o măsură proporțională și necesară pentru protejarea interesului public”, se arată în comunicat.

Parlamentarii bulgari au adoptat moțiunea cu 135 de voturi pentru, patru împotrivă și 42 de abțineri.

Interdicția acoperă exporturile de produse petroliere, inclusiv motorină și combustibil pentru aviație.

Sunt permise excepții pentru realimentarea și reîncărcarea navelor și aeronavelor locale și străine, precum și pentru a furniza în interiorul UE pentru forțele armate NATO sau forțele armate ale oricărui stat membru din UE, atunci când situația este legată de politica de securitate și apărare comună a blocului comunitar.

Autoritatea vamală a Bulgariei poate, de asemenea, să autorizeze exporturi specifice – de exemplu, pentru implementarea unui tratat internațional, pentru a preveni daune semnificative aduse unui operator economic bulgar, pentru a menține continuitatea proceselor de producție, precum și în scopuri umanitare, după obținerea aprobării parlamentare.