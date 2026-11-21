Bulgaria va trimite, începând din 2027, echipe mobile ale agențiilor pentru ocuparea forței de muncă pentru a identifica persoanele care nu lucrează și a le încuraja să se angajeze, a anunțat ministrul Muncii și Politicii Sociale, Natalia Efremova, citată de Novinite.

Echipele vor stabili motivele pentru care cetățenii nu sunt angajați și nici nu își caută un loc de muncă și îi vor informa cu privire la oportunitățile de formare profesională și de plasare pe piața muncii.

Șomerii, căutați acasă

Guvernul pregătește un registru electronic specializat pentru identificarea acestor persoane, care va reuni informații provenite de la diferite instituții, inclusiv din sistemul de învățământ și din baza de date a evidenţei populaţiei

Odată stabilite adresele acestora, echipe interinstituționale le vor face vizite pentru a discuta motivele pentru care nu sunt în piața muncii.

Persoanele interesate să-și găsească un loc de muncă vor putea beneficia de formare gratuită pentru obținerea unei calificări profesionale inițiale sau pentru dobândirea de noi competențe prin recalificare.

De asemenea, li se va oferi asistență în stabilirea de contacte cu potențiali angajatori. Participanții la anumite programe de formare vor avea, în plus, dreptul la burse.

Registrul ar urma să devină operaţional în 2027, iar Ministerul Muncii pregăteşte şi servicii digitale, printre care „un birou virtual de ocupare a forţei de muncă” şi un instrument de orientare profesională, denumit „busola carierei”.

„Trebuie să-i activăm pe cei inactivi și, în același timp, să-i păstrăm pe cei care lucrează deja. Din cauza scăderii populației, nu are cine să-i înlocuiască. De aceea trebuie să-i ajutăm să învețe lucruri noi”, a declarat în luna octombrie, în cadrul unei reuniuni a Consiliului Economic și Social, ministrul adjunct al Muncii, Danail Rusev.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică bulgar, în trimestrul al treilea din 2026, în Bulgaria, țară cu o populație de circa 6,7 milioane de locuitori, existau 1,06 milioane de persoane inactive economic, cu vârste între 15 şi 64 de ani, reprezentând 26,9% din populaţia din această grupă de vârstă.

Dintre acestea, 42,4% nu participau la piaţa muncii pentru că erau studenți sau urmau cursuri de formare profesională, iar 16.900 erau „persoane descurajate”, care şi-ar dori să lucreze, dar nu îşi caută activ un loc de muncă.