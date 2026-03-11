Bundeswehr va învăța tactici moderne de luptă de la „singura armată din lume cu experiență pe front împotriva Rusiei”

Instructorii militari ucraineni vor ajuta armata germană să atingă obiectivul de a fi pregătită să se apere împotriva oricărui atac al Rusiei asupra NATO până în 2029, a declarat șeful armatei germane, într-o inversare a rolurilor după ani de instruire a forțelor Kievului de către trupele occidentale, informează Reuters.

Berlinul și Kievul au convenit luna trecută că Ucraina va trimite instructori militari la școlile armatei germane pentru a preda lecțiile pe care le-au învățat din lupta împotriva invaziei Rusiei.

„Avem așteptări mari”, a declarat pentru Reuters, într-un interviu, generalul-locotenent Christian Freuding, șeful armatei germane (Bundeswehr).

„Armata ucraineană este în prezent singura din lume cu experiență pe front împotriva Rusiei”, a spus Freuding.

Generalul Christian Freuding, Foto: Kay Nietfeld / DPA / Profimedia

Ucrainenii, profesori și pentru americani

Germania nu este singura țară occidentală care se bazează pe experiența Kievului: joi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a angajat să ofere asistență Statelor Unite în combaterea dronelor iraniene din Orientul Mijlociu.

Freuding a spus că Germania a fost prima țară care a ajuns la un acord cu Ucraina pentru a furniza instructori militari, dar a prezis că și alte țări vor urma acest exemplu.

Întrebat cu ce vor contribui instructorii ucraineni, el a făcut referire la evaluările agențiilor de informații germane și occidentale, potrivit cărora Rusia ar putea fi pregătită pentru un atac la scară largă asupra alianței militare NATO până în 2029.

„Asta înseamnă aproape poimâine. Nu avem timp, inamicul nu așteaptă să declarăm că suntem pregătiți. Așadar, trebuie să folosim toate posibilitățile pentru a ne pregăti”, a spus Freuding.

Rusia a insistat că nu intenționează să atace NATO, dar oficialii occidentali spun că astfel de asigurări nu pot fi luate ca atare, deoarece Moscova a făcut declarații similare înainte de a invada Ucraina.

Experiență în artilerie, drone și inginerie

Freuding, care a devenit șef al armatei germane în octombrie anul trecut, după ce anterior coordonase livrările de arme ale Berlinului către Kiev, a declarat că contingentul inițial de instructori ucraineni va număra probabil „câteva zeci” și va rămâne câteva săptămâni.

Instructorii ucraineni sunt așteptați să contribuie cu experiența lor în artilerie, inginerie, operațiuni care implică blindate și utilizarea dronelor.

De la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, Germania a instruit forțele ucrainene în utilizarea echipamentelor, cum ar fi vehiculele de luptă ale infanteriei Marder, tancurile Leopard, obuzierele și sistemele de apărare aeriană.

Freuding a declarat că Ucraina a valorificat aceste competențe în luptă, dezvoltând tactici și capacități în războiul centrat pe date, termenul militar pentru operațiuni puternic digitalizate și interconectate,care nu se regăsesc în manualele de specialitate.

„Faptul că acum vin la noi ca instructori reflectă un parteneriat de securitate pe picior de egalitate”, a declarat Freuding.