Bundeswerul, retragere-fulger din Groenlanda. Berlinul și-a chemat acasă soldații, după amenințările lui Trump

Personalul militar al forțelor armate germane Bundeswehr se îmbarcă în zborul Icelandair care pleacă de pe aeroportul Nuuk către Reykjavik, pe 18 ianuarie 2026, în Nuuk, Groenlanda. FOTO: Alessandro RAMPAZZO / AFP / Profimedia

Întoarcere surprinzătoare: cincisprezece soldați germani au părăsit rapid Groenlanda, la bordul unui zbor civil cu destinația Copenhaga, scrie Euronews.

Ordinul a venit de la Berlin, în prima parte a dimineții de duminică. Iar în cursul după-amiezii, echipa de explorare a Bundeswehr-ului (armata germană) părăsise deja Groenlanda, potrivit ziarului german Bild.

Cei 15 soldați au părăsit insula arctică la bordul unui zbor civil cu destinația finală Copenhaga. Cu câteva ore mai devreme, se indicase că vor rămâne în Groenlanda mai mult timp, dar nu s-a făcut niciun anunț oficial.

Der Spiegel, citând Reuters, relatează că un purtător de cuvânt al armatei germane a precizat că misiunea nu a fost întreruptă și că explorarea a fost dusă la bun sfârșit în conformitate cu obiectivele stabilite. Bild notează, de asemenea, că în Groenlanda erau prevăzute și alte evenimente care implicau contingentul german de soldați, dar că acestea au fost anulate din cauza plecării precipitate a militarilor Bundeswehr-ului.

Forțele Bundeswehr au sosit la Nuuk vineri seară, pentru un exercițiu militar. La acesta au participat și soldați din alte țări europene, obiectivul fiind consolidarea securității în Groenlanda. Statele Unite au fost invitate să se alăture operațiunii, dar în cele din urmă au decis să nu participe.

Purtătorul de cuvânt al Bundeswehr-ului nu a precizat data întoarcerii trupelor în Germania.

Ca răspuns la misiunea militară europeană și la solidaritatea exprimată față de Danemarca și Groenlanda, președintele american Donald Trump a amenințat sâmbătă că va impune taxe vamale de 10% celor opt țări care au trimis soldați. Suprataxa ar putea crește la 25% începând cu 1 iunie.

Această măsură va rămâne în vigoare până la încheierea unui „acord privind achiziționarea Groenlandei”, după cum a anunțat liderul de la Casa Albă.

Summit extraordinar

Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană (UE) vor participa joi la Bruxelles, la ora locală 19:00 (18:00 GMT), la un summit extraordinar pentru a discuta despre un răspuns comun la încercările Statelor Unite de a prelua controlul asupra Groenlandei, a informat luni un purtător de cuvânt al președintelui Consiliului European, Antonio Costa.

Anunțul a venit după ce, în ajun, a avut loc o reuniune a ambasadorilor permanenți ai UE la care s-a discutat despre posibile măsuri de represalii împotriva Washingtonului.

Tot luni, Comisia Europeană a declarat că este „pregătită să răspundă” amenințării cu noi tarife din partea lui Donald Trump, deși Executivul european a subliniat că se angajează mai întâi să găsească o soluție diplomatică, au relatat anterior agențiile EFE și Agerpres.

„Prioritatea este să ne implicăm – nu să escaladăm – și să evităm impunerea de tarife. De ce? Pentru că, în cele din urmă, acestea ar dăuna consumatorilor și companiilor de ambele părți ale Atlanticului. (…) Dacă s-ar impune tarife vamale, UE are instrumentele la dispoziție și este pregătită să răspundă, pentru că vom face tot ce este necesar pentru a proteja interesele economice europene”, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului european, Olof Gill.

La reuniunea organizată duminică, ambasadorii celor 27 de state membre au ridicat posibilitatea adoptării de represalii împotriva Statelor Unite în valoare de 93 de miliarde de euro, o opțiune care era deja pe masă anul trecut, dar pe care Cei 27 au abandonat-o pentru a permite acordul comercial la care Bruxellesul și Washingtonul au ajuns în vară.

Această posibilă măsură este înghețată până pe 6 februarie, dar țările UE studiază acum posibilitatea aplicării acesteia în cazul în care Trump impune definitiv tarifele.

Mai multe țări – între care Franța, Germania, Spania și Polonia, potrivit unor surse diplomatice care au vorbit cu EFE – au solicitat duminică activarea, pentru prima dată în istorie, a instrumentului anticoerciție, care a intrat în vigoare în 2023 pentru a face față unei „situații în care o țară terță încearcă să facă presiuni asupra UE sau a unui stat membru pentru a lua o anumită decizie, aplicând sau încercând să aplice măsuri care afectează comerțul sau investițiile”.

Acest instrument ar permite Comisiei Europene să impună restricții asupra importurilor și exporturilor către Statele Unite, asupra investițiilor americane în UE, să restricționeze drepturile de proprietate intelectuală ale companiilor americane sau să le interzică participarea la licitații publice.

Însă, înainte de a adopta oricare dintre aceste două măsuri de retorsiune, căutarea „unei soluții diplomatice și a unui dialog va fi în prezent abordarea UE”, au precizat alte surse diplomatice pentru agenția spaniolă de presă EFE.

Prima ocazie pentru liderii europeni de a-l convinge pe președintele american Donald Trump să găsească o soluție diplomatică la conflictul privind Groenlanda va veni la Forumul Economic Mondial, care începe luni la Davos.

„Uneori, cea mai responsabilă formă de leadership este reținerea, iar președinta (Comisiei Europene, Ursula) von der Leyen și UE în ansamblu manifestă un leadership responsabil”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei.

Totuși, Olof Gill a indicat că o întâlnire între Von der Leyen și Trump la Davos nu este planificată în prezent.