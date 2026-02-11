„Buton de panică” în UE contra hărțuirii online: Reguli noi pe internet, după ce 1 din 6 copii a fost agresat pe internet

Comisia Europeană lansează o aplicație unică de raportare a hărțuirii online și impune reguli noi pentru platformele sociale, într-un plan de urgență pentru protejarea tinerilor. Măsura vine în contextul în care 1 din 6 copii din UE este victimă a hărțuirii cibernetice, potrivit datelor OMS, citate de Comisie.

Planul, adoptat marți de Comisia Europeană, are ca pilon central implementarea unei aplicații digitale la nivelul întregii Uniuni, menită să faciliteze accesul imediat al victimelor la sprijin de specialitate. Strategia a fost elaborată pe baza unei consultări specifice cu peste 6.000 de copii și a unei consultări publice mai ample.

„Victimele hărțuirii cibernetice trebuie să aibă o modalitate clară și ușoară de a raporta hărțuirea și de a obține ajutor. Acesta este motivul pentru care un element esențial al planului de acțiune este lansarea unei aplicații accesibile și ușor de utilizat pentru raportarea hărțuirii cibernetice către o linie de asistență telefonică națională”, a transmis Comisia Europeană pe site-ul său.

Prin acest nou mecanism, minorii vor avea la dispoziție un canal securizat pentru gestionarea situațiilor de criză, facilitând colectarea probelor digitale necesare în anchete.

„Aplicația va fi o modalitate prin care copiii și adolescenții vor putea primi sprijin și prin care vor putea stoca și trimite dovezi în condiții de siguranță. Comisia va elabora un model al aplicației, pe care statele membre îl pot utiliza ulterior pentru a-l adapta, a-l traduce și a-l conecta la serviciile naționale relevante”, transmite sursa citată.

Executivul european subliniază că „fiecare tânăr, oriunde ar fi în UE, ar trebui să fie protejat în mod egal împotriva hărțuirii cibernetice”. În acest sens, instituția consideră că „statele membre ar trebui să elaboreze planuri naționale cuprinzătoare”.

Totodată, este esențial ca țările europene „să utilizeze o perspectivă comună asupra hărțuirii cibernetice pentru a colecta și a compara datele”, acest demers fiind văzut ca „un pas important către un front mai unit împotriva hărțuirii cibernetice”.

„Planul de acțiune încurajează practicile digitale sănătoase, responsabile și respectuoase încă de la o vârstă fragedă”, notează instituția, precizând că prevenția se va afla în centrul viitoarei revizuiri a orientărilor adresate cadrelor didactice pentru promovarea alfabetizării digitale.

Urgența acestor măsuri este confirmată de datele studiului HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), o cercetare internațională coordonată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) care monitorizează comportamentele legate de sănătate ale copiilor de vârstă școlară.

Raportul OMS arată că unul din șase copii cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani declară că a fost victimă a hărțuirii cibernetice, iar cel puțin unul din opt copii recunoaște că i-a hărțuit cibernetic pe alții.

Peste 9 din 10 europeni solicită intervenția urgentă a autorităților publice pentru a proteja copiii în mediul online, arată rezultatele unui sondaj Eurobarometru publicat anul trecut. Astfel, 93% dintre cetățeni sunt îngrijorați de impactul negativ al platformelor de comunicare socială asupra sănătății mintale a tinerilor.

De asemenea, hărțuirea online este considerată o problemă critică de către 92% dintre respondenți. Aceeași proporție, de 92%, cere implementarea unor mecanisme stricte de restricționare a conținutului inadecvat vârstei.

Sursa foto: Dreamstime.com



