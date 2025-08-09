„Ca și cum ai fi pășit într-o altă lume”. Impresiile unui britanic, cunoscut pentru ghidurile feroviare din Europa, despre călătoria sa cu trenul în România

Mark Smith, autorul site-ului „The Man in Seat 61”, unul dintre cele mai cunoscute ghiduri online dedicate călătoriilor cu trenul prin Europa, a revenit în România într-o nouă aventură feroviară FOTO Arhivă personală Mark Smith

Mark Smith, autorul site-ului „The Man in Seat 61”, unul dintre cele mai cunoscute ghiduri online dedicate călătoriilor cu trenul prin Europa, a povestit pentru HotNews cum a văzut România – de pe fereastra trenului, precum și la pas. El vorbește despre potențialul rețelei feroviare, dar și despre lucrurile care i-au displăcut de la Budapesta la Brașov și de la Brașov la București.

Mark Smith este un fost manager de gară în Marea Britanie, care a transformat pasiunea pentru călătoriile cu trenul într-o meserie.

În urmă cu mai bine de 20 de ani, a realizat site-ul The Man in Seat 61, un site care a fost premiat în Marea Britanie, pe care l-a numit după locul său preferat în trenul Eurostar.

Acum, el este considerat o sursă de inspirație pentru cei care preferă trenul în locul avionului. El le explică oamenilor cum pot ajunge, pas cu pas, din Londra în orice colț al Europei sau chiar în Asia, doar cu trenul și feribotul.

Mark Smith, în trenul spre Brașov, unde a călătorit cu familia Foto: Arhivă personală

Mark Smith povestește, pentru publicul HotNews, cum a ajuns în România. A luat trenul de noapte „Corona“, operat de Căile Ferate Maghiare, „pentru că are vagon restaurant”. „Din păcate, este singurul rămas care circulă în România”, spune el.

Mărturisește că a avut parte de „o cină delicioasă cu gulaș, pui cu paprika și vin”, iar apoi s-a retras în cuseta noastră privată pentru noapte”. Dimineața i-a adus o imagine memorabilă.

„Să te trezești în inima Transilvaniei rurale e ca și cum ai păși într-o altă lume. Pe măsură ce soarele dimineții risipise ceața ce plutea deasupra satelor pitorești, a bisericuțelor și câmpurilor deschise, ne-am îndreptat spre vagonul-restaurant, unde am luat un mic dejun copios, cu ouă și bacon. Un început de zi cum nu se putea mai potrivit”, spune el.

Cina luată în tren Foto: Arhivă personală Mark Smith

Așa arată micul dejun din tren cu ouă și legume Foto: Arhivă personală Mark Smith

„Rețeaua feroviară are potențial enorm pentru turism sustenabil”

Smith recunoaște că vagonul de dormit în care a călătorit era vechi și nu avea aer condiționat. „A fost cald până când trenul a prins viteză, așa că am ținut geamurile larg deschise.” Însă întârzierea de 25 de minute până la Brașov i s-a părut „minoră, având în vedere experiența în ansamblu”.

„Rețeaua feroviară din România este extinsă și ieftină, se pot face rezervări online din Marea Britanie, iar sistemul a fost deschis concurenței”, adaugă el, referindu-se la apariția unor operatori privați, precum Astra Trans Carpatic, cu care a călătorit mai departe spre București.

Smith crede că România are „un potențial uriaș pentru turismul sustenabil cu trenul. Are conexiuni bune cu Viena și Budapesta și o mulțime de destinații interesante, nu doar Brașov, ci și București, Cluj și Sighișoara.”

Ce i-a plăcut în Brașov și cum vede România din tren

„Brașovul e o încântare, un oraș prietenos, cu o piață veche superbă și multe restaurante sau locuri unde poți bea o bere. A fost o oprire perfectă în drumul nostru din Londra spre Istanbul.”

A vizitat și Castelul Bran, despre care spune că este „mult mai puțin cunoscut pentru legătura cu Regina Maria a României, o prințesă britanică și nepoata reginei Victoria, care a jucat un rol esențial în intrarea României în Primul Război Mondial de partea Aliaților și în unificarea țării.”

Întrebat dacă este prima dată în România, Mark Smith răspunde că a mai fost de mai multe ori din anii ’90 încoace, inclusiv la Sighișoara și într-o vizită mai veche la Brașov.

„România este în mod vizibil mai puțin prosperă decât țările din vest, dar apartenența la UE începe să egaleze lucrurile, iar intrarea în spațiul Schengen ușurează mult călătoriile. România are o identitate puternică, o istorie fascinantă și am întâlnit mereu oameni prietenoși. Le recomand călătorilor să meargă dincolo de traseul turistic clasic Praga-Viena-Budapesta și să descopere această țară captivantă din est.”

De la un manual de HTML la milioane de cititori lunar

Ideea site-ului i-a venit în 2001, într-o librărie din gara Marylebone din Londra. A cumpărat un manual de HTML cu 2,95 lire sterline, „probabil cei mai bine cheltuiți bani din viața mea”, spune el, și a început să posteze online informații despre cum poți călători cu trenul din Marea Britanie spre Europa.

„Am vrut să acopăr golul uriaș dintre cât de simplu și practic am găsit eu întotdeauna călătoriile cu trenul și cât de greu era să găsești pe cineva care să-ți spună cum se face. Așa că m-am hotărât să fiu subversiv și să pun totul online”, povestește Mark.

Începând cu 2007, site-ul a devenit jobul lui cu normă întreagă.

Povestea numelui site-ului

Numele proiectului vine de la locul preferat al lui Mark în trenul Eurostar, trenul de mare viteză care leagă Londra de Paris și Bruxelles prin Tunelul Canalului.

„Pe Eurostarele originale, locul 61 din vagoanele 7, 8, 11 sau 12 era o masă pentru două persoane, chiar în dreptul geamului, locul perfect. Am plecat din Londra din Seat 61 spre Marrakech, prin Paris și Madrid, spre Balaclava, Ialta și Crimeea prin Berlin și Odesa, ba chiar până la Nagasaki, prin Bruxelles, Moscova, Vladivostok și Tokyo.”

Mark călătorește uneori singur, „pentru a acoperi mai mult teren și a strânge informații și fotografii pentru site”, după cum povestește. Dar călătoria prin România a fost una de familie. „Fiica mea voia să vadă Castelul Bran, așa că iată-ne la Brașov. În tren petrecem timp împreună, stăm la masă și râdem mult.”

Trasee preferate și cele mai bune trenuri din lume

Întrebat ce traseu ar repeta oricând, Mark Smith are o listă lungă. „Londra – Fort William cu trenul de noapte Caledonian Sleeper e favorit de zeci de ani. Mă culc în Londra pe o linie de mare viteză cu 6 șine electrificate și mă trezesc într-un tren diesel care șerpuiește prin Highlands, cu căprioare alergând pe lângă tren. E magic.”

Alte rute preferate sunt Bernina Express din Elveția sau Belgrad-Bar prin Muntenegru.

Iar țara cu cele mai bune trenuri? „Elveția, fără îndoială. Statul investește masiv în sistemul de transport și se vede. Trenuri, autobuze, vaporașe și funiculare se conectează perfect între ele.”