Calcul. Cât costă același coș cu 18 produse în România față de restul țărilor din Europa. Datele de la noi arată ceva surprinzător

România este țara din UE cu cele mai mici prețuri la produsele alimentare, prețurile fiind cu 33,3% sub media Uniunii, arată o analiză Euronews, citată de Antena 3 CNN. Lucrurile se schimbă puțin atunci când comparația se extinde la nivelul întregii Europe.

Potrivit datelor publicate de Euronews, cea mai scumpă țară din Europa (nu doar din UE) este Elveția. Un coș de cumpărături care costă 100 euro la prețurile medii din UE ar costa 189,20 euro în Elveția și 57,20 euro în Moldova.

Analiza a fost realizată pe baza statisticilor publicate la jumătatea anului de către Numbeo, cea mai mare bază de date online din lume, care colectează și compară informații despre prețurile de consum, piața imobiliară și alte date.

Trei dintre cele cinci țări cu cele mai ridicate prețuri sunt țări nordice. Islanda (183,6) ocupă locul al doilea, urmată de Norvegia (154,4), Luxemburg (134,9) și Danemarca (128,4). Și celelalte țări nordice se situează peste media UE: Finlanda (119,7) și Suedia (116,6).

Dintre cele cinci mari economii ale Europei, Franța este cea mai scumpă în ceea ce privește produsele alimentare, cu 27,5 % peste media UE. Spania (89,7) este singura țară situată sub medie. Regatul Unit (111,9), Germania (111,6) și Italia (110,2) se situează peste aceasta, cu niveluri de prețuri similare.

Austria (124,5), Irlanda (122), Belgia (117,6) și Țările de Jos (116,4) se numără, de asemenea, printre țările mai scumpe, toate situându-se peste media UE.

În România, prețuri cu o treime mai mici decât în media UE

Cea mai ieftină țară din UE: produsele alimentare din România costă cu o treime mai puțin

În cadrul UE, România (66,7) este cea mai ieftină țară în ceea ce privește produsele alimentare, prețurile fiind cu 33,3% sub media UE.

Experții consultați de Euronews atrag însă atenția că deși prețurile alimentelor sunt mai mici decât media UE în unele țări, gospodăriile cheltuiesc o pondere mai mare din bugetul lor pe alimente. De exemplu, produsele alimentare sunt mai ieftine în România, dar gospodăriile cheltuiesc 23,1 % din bugetele lor pe alimente și băuturi nealcoolice.

În plus, experții citați de Euronews menționează că „prețul alimentelor dintr-un magazin reprezintă doar parțial costul propriu-zis al alimentelor. De asemenea, include salariile, energia, chiriile, transportul și impozitele, care sunt mult mai mari în țările mai bogate”. În același timp, și veniturile populației diferă puternic între țările europene.

Calcul. Cât costă același coș de cumpărături în Europa vs. România

Publicația prezintă și o statistică privind costul unui coș cu 18 alimente în țările din Europa.

Coșul de cumpărături este cel mai scump în Elveția, echivalentul a 137,90 euro, în timp ce Moldova este cea mai ieftină, echivalentul a 41,10 euro.

Coșul costă, de asemenea, peste 100 € în Norvegia (116,10 euro). Printre alte țări scumpe se numără Luxemburg (99 euro), Austria (88,10 euro) și Danemarca (87,70 euro). Coșul costă 87,40 euro în Franța . Aceste produse alimentare costă 80 euro în Italia, 75,20 euro în Germania, 69,10 euro în Regatul Unit și 63 euro în Spania.

Coșul de cumpărături luat în calcul conține: lapte (1 l), pâine albă (500 g), orez, brânză, pui, carne de vită, mere, banane, portocale, roșii, cartofi, ceapă (1 kg fiecare), ouă (12), salată verde (1 cap), apă (1,5 l), vin (1 sticlă), bere locală (0,5 l), bere importată (0,33 l). Coșul nu include țigările.

Cele 18 produse alimentare pot fi cumpărate cu mai puțin de 50 de euro în Macedonia de Nord (43,90 euro), în Kosovo (45,50 euro), România (45,90 euro), Polonia (49,60 euro), Serbia (49,70 euro).